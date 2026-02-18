Coatepec suma 50 reportes por maltrato animal; impulsan denuncias ante la Fiscalía

febrero 18, 2026

Juan David Castilla

El Ayuntamiento de Coatepec, a través de la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal, intensificó sus labores de vigilancia y atención ciudadana tras recibir, en lo que va del periodo actual, cerca de 50 reportes y denuncias relacionadas con el maltrato animal.

Ariez Guiot Maldonado, titular de la dependencia, destacó que de estos casos se han atendido formalmente 16, logrando concretar el rescate de perros y gatos que se encontraban en situaciones críticas de vulnerabilidad.

La funcionaria enfatizó que los animales son seres sintientes cuyo bienestar es un reflejo de la calidad de la sociedad, por lo que el enfoque primordial de la dirección es la concientización y la educación sobre la tenencia responsable.

Sin embargo, recordó que el maltrato animal ya está tipificado como un delito en el estado. Aunque el Ayuntamiento funge principalmente como enlace y no posee facultades directas para emitir castigos penales, ofrece acompañamiento legal mediante la Defensoría del Pueblo, ubicada en el Palacio Municipal, para que los ciudadanos formalicen sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Bajo este esquema de colaboración jurídica, actualmente existen dos procesos de investigación en curso ante las autoridades ministeriales para deslindar responsabilidades por actos de crueldad animal.

Estos procesos representan un paso importante en la lucha contra la impunidad en casos de violencia hacia las mascotas, marcando un precedente en la gestión municipal para asegurar que las condiciones de dignidad animal sean respetadas conforme a la normativa vigente.

Las autoridades municipales hicieron un exhorto a la comunidad de Coatepec para involucrarse de manera activa en la protección de la fauna local.

Entre las acciones recomendadas se encuentran la esterilización oportuna para evitar la sobrepoblación, la denuncia responsable de actos de omisión o violencia, y la colaboración mediante donaciones para los refugios temporales.

El objetivo es consolidar una red de apoyo que permita mejorar las condiciones de vida de los animales en situación de calle y aquellos que sufren maltrato dentro de los hogares.