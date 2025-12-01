Animalistas piden a Fedayca hacer su trabajo para no inhibir las denuncias

Animalistas piden a Fedayca hacer su trabajo para no inhibir las denuncias

diciembre 1, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Integrantes de la Coalición de Activistas por los Derechos Animales de Veracruz en el municipio de Rafael Lucio consideraron que hace falta que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales haga su trabajo para que la población confíe y haga sus denuncias cuando hay casos de maltrato animal.

Acusaron que no siguen los protocolos establecidos en la ley y que esto inhibe los procesos de denuncia formal.

«La coalición ha hecho denuncias ante la Fiscalía, pero lamentablemente los fiscales no llevan el proceso como tal, falta más impulso y que tengamos el conocimiento de poder hacer las denuncias para que la gente se anime y no tenga miedo a la represalias o a qu el gobierno no haga nada», dijo la integrante de dicha agrupación Ana María Santos Hernandez.

Asimismo, dio a conocer que han realizado al menos 40 rescates de animales en la zona de Rafael Lucio.

Esto, luego que en redes sociales se dieron a conocer casos de perros o gatos víctimas de tortura, crueldad o de abandono esta zona.

Destacó que publicaciones en Facebook sirven para advertir a la agrupación de posibles casos de maltrato contra animales de compañía.