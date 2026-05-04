Carrera Panamericana regresa a Veracruz en octubre 

mayo 4, 2026

*Logros importantes en el tianguis turísticos, se concretan mil 579 citas de negocios

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – El titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz, Igor Roji López informó que se concretaron mil 579 citas de negocios con buenos resultados para el estado de Veracruz.

El funcionario estatal destacó que se pactaron dos eventos importantes, el regreso de la Carrera Panamericana para el 17 de octubre con salida en el Puerto de Veracruz y que pasara por la ciudad de Xalapa, rumbo al altiplano.

Además, en el mes de diciembre se llevará a cabo el evento deportivo IROMAN 70. 3, también el el Puerto de Veracruz.

Roji López destacó que el tianguis turístico de Acapulco participaron 92 empresas de las 7 regiones y 5 experiencias comunitarias.