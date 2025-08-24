Exigen justicia para Sol, gatita que habría sido sacrificada en Orizaba

agosto 24, 2025

Juan David Castilla

Animalistas de Veracruz alzaron la voz contra el posible crimen de Sol, una gatita que durante casi cuatro años vivió en el Deportivo SOCUM del municipio de Orizaba, ubicado en la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz.

La Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales del Estado de Veracruz (CADAV) condenó el caso de Sol, quien fue querida y cuidada por socios, niñas y niños que encontraron en ella compañía y apoyo emocional.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la nueva administración del Deportivo SOCUM habría solicitado a una empresa de control de plagas que retirara a Sol de sus instalaciones. Desde entonces, se desconoce su paradero y existe un fundado temor de que haya sido sacrificada, situación que aún no ha sido confirmada ni descartada. De acuerdo con Lourdes Jiménez Mora, representante de la coalición, se investiga a una empresa de control de plagas denunciada por llevarse animales, como gatos y perros.

Este hecho representa un caso de maltrato animal, una práctica que la sociedad no puede ni debe permitir. “Reiteramos con firmeza que los animales no son objetos ni plagas, son seres sintientes con derecho a una vida digna y libre de sufrimiento”, enfatizó la coalición.

Por tal motivo, exigieron que la administración de SOCUM Orizaba explique con claridad qué ocurrió con Sol. Además, que la empresa de control de plagas involucrada informe públicamente sobre su paradero y que el Ayuntamiento de Orizaba asuma su responsabilidad e intervenga de forma urgente para garantizar justicia en este caso.

Los animalistas presentarán una denuncia penal por maltrato animal, con el fin de que se investigue a fondo y se deslinden responsabilidades. “Orizaba no puede seguir siendo un municipio donde el maltrato animal se repite y se normaliza. Estas situaciones no deben continuar y es responsabilidad de las autoridades, instituciones y ciudadanía garantizar un entorno de respeto y protección hacia todos los animales.

Hacemos un llamado a la sociedad a mantenerse vigilante, busquemos a Sol y no permitamos el maltrato animal”, añadieron.