OPLE inicia descuentos a partidos en Veracruz por irregularidades en 2024; acumulan 12.4 millones en multas

OPLE inicia descuentos a partidos en Veracruz por irregularidades en 2024; acumulan 12.4 millones en multas

mayo 4, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó la imposición de multas a partidos políticos por irregularidades detectadas en sus informes financieros de 2024, así como por sanciones pendientes de ejercicios anteriores.

De acuerdo con los dictámenes derivados de resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE), las sanciones se aplicarán mediante descuentos mensuales a las prerrogativas que reciben los institutos políticos, respetando los límites legales a partir de este mes de mayo y, en algunos casos, hasta el 2027.

Según el calendario que programó el OPLE los montos de descuentos van desde 120 mil hasta los 700 mil pesos mensuales, además, se suman a multas que ya se están ejecutando.

PAN concentra la multa más alta y la deuda más prolongada

El Partido Acción Nacional (PAN) es el instituto con la sanción más elevada, al acumular 10 millones 46 mil 81 pesos, derivado de 15 faltas formales y 12 faltas sustanciales en sus informes anuales de 2024.

Debido a que el partido recibe una ministración mensual de 3 millones 168 mil 601 pesos, el OPLE determinó aplicar descuentos mensuales de 792 mil 150 pesos, además de un ajuste para mayo de 2026 por 808 mil 435 pesos.

Los descuentos se extenderán de junio a diciembre de 2026, y aun así el PAN mantendrá un saldo pendiente de 3 millones 692 mil 594 pesos, que deberá cubrirse en 2027.

PRI liquidará sanción en 2026

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue sancionado con 1 millón 716 mil 846 pesos, tras detectarse 9 faltas formales y 4 sustanciales en sus informes financieros de 2024.

El OPLE programó el cobro en cuatro mensualidades, respetando el límite del 50 por ciento de su ministración mensual.

Para mayo de 2026, el descuento será de 561 mil 593 pesos, mientras que en los meses siguientes se aplicarán reducciones de:

Junio: 551 mil 821 pesos

551 mil 821 pesos Julio: 551 mil 821 pesos

551 mil 821 pesos Agosto: 51 mil 609 pesos

Con ello, el PRI quedará sin adeudos a partir de septiembre de 2026.

Movimiento Ciudadano pagará multas hasta octubre

Movimiento Ciudadano (MC) acumula sanciones por 607 mil 67 pesos correspondientes a 2024, además de multas pendientes de 2025.

Por ello, el OPLE consolidó los cobros para no exceder el límite legal, aplicando en mayo de 2026 un descuento de 1 millón 50 mil 806 pesos, equivalente al tope permitido.

En junio, MC cubrirá la sanción de 2024 con un descuento de 607 mil pesos, y continuará con pagos de 525 mil 403 pesos mensuales entre julio y septiembre para cubrir adeudos previos.

En octubre se aplicará un último descuento de 13 mil 895 pesos, con lo que quedarán liquidadas todas sus sanciones.

Morena liquidará adeudos en un solo mes

En el caso de Morena, las irregularidades detectadas en la fiscalización de 2024 —consistentes en 7 faltas formales y 3 sustanciales— derivaron en una sanción de 122 mil 150 pesos.

No obstante, el partido también mantenía adeudos de 2025, por lo que el OPLE determinó aplicar un descuento conjunto en mayo de 2026 por 330 mil 675 pesos.

Con este pago, Morena no tendrá saldos pendientes en los meses posteriores.

Multas se aplicarán vía prerrogativas

El OPLE reiteró que las sanciones económicas se ejecutan mediante descuentos directos a las prerrogativas mensuales de los partidos, conforme a la normativa electoral vigente.

Las multas derivan de irregularidades detectadas en los informes financieros, principalmente por inconsistencias en el manejo de recursos, omisiones en la comprobación de gastos y fallas en la entrega de información.