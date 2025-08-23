Denuncian caso de maltrato animal en Orizaba contra gatita Sol

agosto 23, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales del Estado de Veracruz (CADAV) condenó el caso de Sol, una gatita que durante casi cuatro años vivió en el Deportivo SOCUM de Orizaba, donde fue querida y cuidada por socios, niñas y niños que encontraron en ella compañía y apoyo emocional.

De acuerdo con reportes ciudadanos, dijeron, la nueva administración del Deportivo SOCUM habría solicitado a una empresa de control de plagas que retirara a Sol de sus instalaciones. Desde entonces, se desconoce su paradero y existe un fundado temor de que haya sido sacrificada.

«Este hecho representa un caso de maltrato animal, una práctica que la sociedad no puede ni debe permitir», dijo Lourdes Jiménez.

Remarcó que los animales no son objetos ni plagas, son seres sintientes con derecho a una vida digna y libre de sufrimiento.

Por ello, exigieron de manera inmediata que la administración de SOCUM Orizaba explique con claridad qué ocurrió con Sol.

«Que la empresa de control de plagas involucrada informe públicamente sobre su paradero y que el Ayuntamiento de Orizaba asuma su responsabilidad e intervenga de forma urgente para garantizar justicia en este caso».

Desde CADAV advirtieron que se presentará una denuncia penal por maltrato animal, con el fin de que se investigue a fondo y se deslinden responsabilidades puesto que Orizaba no puede seguir siendo un municipio donde el maltrato animal se repite y se normaliza.

«Estas situaciones no deben continuar y es responsabilidad de las autoridades, instituciones y ciudadanía garantizar un entorno de respeto y protección hacia todos los animales».

Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad a mantenerse vigilante, «busquemos a Sol y no permitamos el maltrato animal».