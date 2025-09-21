Acueducto de Coatzacoalcos aliviará añejos problemas de abasto de agua en el sur: Conagua

septiembre 21, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El Acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos vendrá a resolver un añejo problema de abastecimiento de agua para el puerto ubicado en el sur de Veracruz, con una inversión de poco más mil 400 millones de pesos, confirmó el director del Organismo Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua, Pablo Robles Barajas.

En entrevista indicó que son varias las empresas que se conjuntaron para realizar esta obra que forma parte de los 17 proyectos estratégico en materia de infraestructura hídrica que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para todo el país.

El funcionario federal dijo que en estos días arrancarían los trabajos, luego de una licitación pública para que una asociación de empresas especializadas lleve a cabo este proyecto, el más importante en Veracruz para la Conagua.

“Es un proyecto muy importante, muy grande, el más importante que se va a hacer en Veracruz impulsado por la Presidenta, un compromiso que hizo y empujado por la Gobernadora”.

Sobre todo, destacó, esto aliviará el problema de abasto de agua para Coatzacoalcos y se evitarán problemas como el cierre de las válvulas de la presa Yuribia por parte de pobladores del Totonacapan.

“Ahorita tuvieron problemas, en el Yuribia les cerraron la llave y este acueducto vendrá a resolver un problema de abastecimiento de agua, muy añejo, con este acueducto que dotará de agua suficiente”-

Sobre el costo, se trata de una inversión de 2 mil 400 millones de pesos, con un periodo de ejecución de alrededor de 2 años, con la participación de varias empresas especializadas en varios temas.