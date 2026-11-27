noviembre 27, 2026

Xalapa, Ver., viernes 27 de noviembre de 2026.- Dos presuntas víctimas de secuestro virtual y un hombre que presuntamente había sido privado de la libertad fueron localizados durante operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, las fiscalías generales de la República y del Estado, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las policías municipales.

Durante este miércoles y jueves, en Coatzacoalcos, las corporaciones localizaron a dos presuntas víctimas de secuestro virtual. En Omealca, localizaron a un hombre que presuntamente había sido privado de la libertad y aseguraron una camioneta sin reporte de robo y una motocicleta posiblemente vinculada con los hechos.

Por su probable participación en delitos contra la salud, las autoridades detuvieron a 13 personas y aseguraron 99 dosis de una sustancia con características similares al cristal, así como 23 dosis y 19 bolsitas de hierba verde con características de la marihuana.

También aseguraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, cuatro motocicletas y un automóvil sin reporte de robo; en Cotaxtla, el personal aseguró 4.5 kilogramos de hierba con características de la marihuana.

Las corporaciones recuperaron cuatro motocicletas, un automóvil y tres remolques con reporte de robo; detuvieron a una persona por su probable participación en el robo de vehículos. Aseguraron un tractocamión y una camioneta sin reporte de robo, en esta última, el personal encontró 10 dosis de una sustancia con características similares a las del cristal. A estos aseguramientos se suman dos motocicletas, una posiblemente relacionada con un hecho delictivo y otra con alteraciones en sus medios de identificación.

Por la probable comisión del delito de portación ilegal de arma de fuego, las autoridades detuvieron a tres personas, entre ellas un menor de edad, durante la intervención, el personal aseguró un arma corta, un arma larga, cargadores, cartuchos útiles, 10 bolsitas de hierba seca con características de la marihuana y una motocicleta sin reporte de robo.

Durante cateos en apoyo a la Fiscalía General del Estado, las autoridades detuvieron a 15 personas, entre ellas un menor de edad; las diligencias tuvieron lugar en Álamo, Poza Rica, Misantla, Martínez de la Torre, Camerino Z. Mendoza, Jalacingo, Huatusco, Altotonga, Veracruz, Santiago Tuxtla, Ángel R. Cabada, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos e Ixhuatlán del Sureste.

Se aseguraron 81 dosis y una bolsita de una sustancia con características similares del cristal, una dosis de una sustancia con características similares de la cocaína, 19 dosis, 22 bolsitas, cinco cigarros y un recipiente con hierba verde de características de la marihuana; armas cortas, réplicas de armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores, un teléfono celular y un automóvil sin reporte de robo.

Las personas detenidas, los vehículos y los demás indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes.