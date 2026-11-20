noviembre 20, 2026

Xalapa, Ver., viernes 20 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa la detención de dos hombres y el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico durante un operativo en el municipio de Carlos A. Carrillo. Un tercer hombre falleció durante el enfrentamiento.

Como parte de los trabajos de campo y gabinete, policías estatales recababan información sobre un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad cuando personas armadas dispararon contra ellos. Los agentes repelieron la agresión y desplegaron un operativo. Ningún policía resultó lesionado.

La SSP puso a las dos personas detenidas, las armas y el equipo táctico a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.