Durante octubre, organización vecinal y prevención del delito llegan a 70 municipios con la SSP

Durante octubre, organización vecinal y prevención del delito llegan a 70 municipios con la SSP

noviembre 6, 2026

>Implementó un protocolo de atención a personas con discapacidad y elaboró cartillas de derechos en braille.

>Llevó actividades de prevención de adicciones a mil 668 niñas, niños y adolescentes.

Xalapa, Ver., viernes 6 de noviembre de 2026.- Para fortalecer la colaboración entre vecinos, prevenir delitos y acercar atención institucional a la población, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó durante octubre más de dos mil 500 intervenciones de prevención y proximidad social, con un alcance de 38 mil 700 personas en 70 municipios, 39 de ellos prioritarios.

Como parte de la Estrategia Estatal de Seguridad, la dependencia promovió la participación ciudadana mediante la conformación de 436 redes vecinales, comerciales y escolares en 47 municipios. Además, realizó 41 marchas exploratorias para identificar factores de riesgo y recuperó 15 espacios públicos, con el propósito de favorecer entornos de convivencia.

Para acercar información sobre la prevención de extorsiones y delitos cibernéticos, efectuó mil 704 jornadas en 32 municipios, con un alcance de siete mil 783 personas. Esta labor se complementó con 64 capacitaciones en las que participaron mil 384 integrantes de los sectores empresarial, productivo y social, en coordinación con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).

En las comunidades escolares, la SSP desarrolló 150 acciones preventivas en 89 planteles de 37 municipios, con un alcance de 15 mil 23 personas. Mediante el programa Protectores de Vida Contra las Adicciones, también realizó 20 actividades en 14 escuelas, dirigidas a mil 668 niñas, niños y adolescentes.

A lo anterior, se sumaron 45 actividades deportivas y culturales orientadas al fortalecimiento emocional de mil 300 personas. Asimismo, seis ediciones del Festival Vive Seguro, celebradas en cinco municipios, acercando servicios institucionales y actividades preventivas a tres mil 786 personas para promover la convivencia pacífica.

En materia de inclusión y derechos humanos, la SSP implementó el Protocolo de Actuación Policial para Personas con Discapacidad en calidad de Víctimas o Detenidos y elaboró cartillas de lectura de derechos en sistema braille. También impartió 12 capacitaciones a 140 elementos operativos de nueve municipios.

La atención a necesidades específicas de la población incluyó el seguimiento de 97 casos en 30 municipios, en beneficio de 167 personas, mediante el Programa Redes de Atención y Vinculación Interinstitucional. De estos, 11 casos relacionados con contextos de violencia fueron canalizados a instancias especializadas para recibir atención médica, psicológica y acompañamiento institucional.