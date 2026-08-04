Coordinación entre corporaciones rescata a cuatro víctimas de privación ilegal de la libertad

agosto 4, 2026

Xalapa, Ver., martes 04 de agosto de 2026.- En los resultados relevantes registrados este fin de semana, como parte de la Estrategia de Seguridad fueron rescatadas cuatro personas víctimas de presunta privación ilegal de la libertad, detenidas 32 personas, y aseguradas 160 dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Los operativos fueron coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional.

Por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud fueron detenidas 11 personas, entre ellas un menor de edad. Durante estas acciones se aseguraron 74 dosis y 17 bolsitas con una sustancia de características similares al cristal, 26 bolsitas y una planta de hierba verde con características de la marihuana, además de una motocicleta con reporte de robo y un automóvil sin reporte de robo.

En Amatlán de los Reyes, Soconusco y Ángel R. Cabada fueron detenidas cinco personas, presuntamente vinculadas con grupos delincuenciales; se les aseguraron 54 dosis de una sustancia de características similares al cristal, 22 bolsitas de hierba verde con características de la marihuana, armas blancas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un automóvil y una camioneta sin reporte de robo.

En acciones para combatir el robo de vehículos fueron recuperados dos tractocamiones, dos cajas secas, una motocicleta en la que se localizaron cinco dosis de presunta marihuana, un automóvil, una camioneta y un remolque con reporte de robo.

Además, dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en este delito. De igual forma, fue detenido un hombre en posesión de una motocicleta con el NIV alterado y recuperada una camioneta presuntamente relacionada con un hecho delictivo.

En Poza Rica, Actopan y Agua Dulce fueron liberadas tres personas y un menor de edad presuntas víctimas de privación ilegal de la libertad. Asimismo, en Papantla fueron rescatadas dos personas víctimas de un presunto secuestro virtual.

Por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego, en Perote, Alvarado y Jáltipan fueron detenidos cuatro hombres, se les aseguraron 18 dosis de una sustancia de características similares al cristal, dos armas cortas y un arma larga, cargadores, cartuchos útiles, una camioneta, una motocicleta y un automóvil sin reporte de robo.

En apoyo a la FGE, fueron detenidas a nueve personas durante cateos realizados en Álamo, Huayacocotla, Poza Rica y Coatepec.

Durante estas diligencias fueron aseguradas nueve dosis de una sustancia con características similares al cristal, dos bolsas, dos recipientes y un envoltorio con hierba seca con características de la marihuana, además de pipas, básculas, un arma corta, una réplica de arma larga, un cargador, cartuchos útiles, gas pimienta, teléfonos celulares, ropa táctica y una terminal bancaria.

Las personas detenidas, así como los presuntos estupefacientes, objetos y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.