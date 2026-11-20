SSP confirma la detención de 3 mil integrantes de grupos delictivos y baja de homicidios y extorsiones

SSP confirma la detención de 3 mil integrantes de grupos delictivos y baja de homicidios y extorsiones

noviembre 19, 2026

El secretario Alfonso Reyes Garcés reportó una afectación de 239 millones de pesos a organizaciones criminales; también aseguró que el feminicidio disminuyó 39.4% y la extorsión 53.6%.

Isabel Ortega

XALAPA, VER.– La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz reportó la detención de 70 mandos y tres mil 206 integrantes de grupos delictivos generadores de violencia, así como una afectación económica estimada en 239 millones de pesos a estas organizaciones, mediante operativos realizados durante 2026.

Al comparecer ante el Congreso de Veracruz, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García, el titular de la dependencia, Alfonso Reyes Garcés, también informó una reducción en delitos de alto impacto. Entre enero y septiembre de este año, la extorsión disminuyó 53.6 por ciento y el feminicidio 39.4 por ciento, de acuerdo con las cifras de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes reportadas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El homicidio doloso registró una baja de 19.5 por ciento; el robo a transeúnte, de 17.5 por ciento; el robo a transportista, de 7.4 por ciento, y el secuestro, de 3.6 por ciento.

Decomisan hidrocarburos, drogas y armas

De acuerdo con el balance presentado por Reyes Garcés, las detenciones de integrantes de grupos delictivos derivaron del análisis de información y de la coordinación entre corporaciones de seguridad y las fiscalías estatal y federal.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), la dependencia atendió 47 solicitudes de actos de investigación y cumplimentó tres mil 450 órdenes de cateo durante 2026, cinco veces más que en 2025.

El funcionario también informó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitió concretar más de 15 mil acciones en regiones prioritarias para atender distintas dinámicas delictivas.

Entre los aseguramientos destacó un millón 379 mil litros de hidrocarburos y 185 tomas clandestinas, además de un millón 596 mil dosis de marihuana, 42 mil 490 dosis de cristal y dos mil 200 dosis de cocaína.

En materia de armamento, reportó el decomiso de 641 armas cortas, 560 armas largas, tres mil 940 cargadores, 73 mil municiones y 93 granadas de fragmentación.

A estos resultados se suman mil 691 vehículos asegurados y 944 recuperados, así como mil 127 motocicletas aseguradas y 892 recuperadas. También fueron asegurados mil 629 minicasinos.

Recibieron 2.7 millones de llamadas de emergencia

Como parte de las acciones de atención ciudadana, el secretario informó que a través de las líneas de emergencia 911 y 089 se recibieron 2.7 millones de llamadas, de las cuales 488 mil fueron clasificadas como procedentes.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se atendieron más de 12 mil llamadas para brindar orientación, acompañamiento y canalización a las autoridades competentes. Estas acciones permitieron evitar pagos estimados en 19 millones de pesos e inhabilitar cinco mil números telefónicos utilizados para cometer extorsiones.

Además, mediante el programa de Atención Integral de Prevención Empresarial se impartieron 579 capacitaciones para prevenir engaños y extorsiones telefónicas, con aproximadamente 18 mil 900 personas beneficiadas.

SSP tiene seis mil 216 elementos operativos

Reyes Garcés detalló que Veracruz cuenta con una fuerza operativa de seis mil 216 elementos que cubren los 212 municipios del estado. Durante el periodo informado se realizaron cerca de un millón 247 mil acciones operativas, entre revisiones y patrullajes preventivos.

Para fortalecer las capacidades de las corporaciones se adquirieron 71 drones tácticos, 178 patrullas y 410 cámaras de solapa, además de cinco mil 220 prendas de vestir y materiales de protección.

Por otra parte, la Policía Estatal de Caminos reportó la detención de 110 personas, la recuperación de 38 vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de 314 unidades de carga pesada.

El secretario también destacó que, a partir de mayo de 2026, el sueldo del personal operativo aumentó a 24 mil 255 pesos, un incremento de 18.5 por ciento respecto al año anterior y de 36.3 por ciento acumulado en los dos primeros años de la actual administración.