Lista cartelera del Festival del Mar en Coatzacoalcos 

julio 21, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Todo se encuentra listo para el Festival del Mar en Coatzacoalcos los días 7, 8 y 9 de agosto, con actividades artísticas, culturales y talleres, informó la titular de la Secretaría de Cultura de Veracruz, Xochitl Molina González.

La cartelera artística contempla la presentación de Nicho Hinojosa, Manuel Turizo, Las Tres Grandes, Natalia Jiménez y Arrolladora Banda el Limón.