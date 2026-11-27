noviembre 26, 2026

• Aprueba el Pleno la iniciativa de la diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez que reforma el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Xalapa, Ver., 26 de noviembre de 2026.- La LXVII Legislatura del Estado reformó la Ley para establecer que los ayuntamientos de la entidad tendrán atribuciones para fomentar, en el ámbito de su competencia y conforme a su disponibilidad presupuestal, la creación y operación de espacios en los que las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuenten con atención médica y psicológica integral, a fin de contribuir a su inclusión, protección y desarrollo.

En el documento, resultado de la iniciativa presentada el 25 de septiembre de este año por la diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, declaran procedente la modificación a la fracción L del Artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, toda vez que contribuye a fortalecer, desde el ámbito municipal, el derecho de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a recibir atención médica y psicológica integral, sin vulnerar la autonomía de los ayuntamientos ni imponerles cargas presupuestales no previstas.

Las instancias dictaminadoras señalan que no se establece una erogación obligatoria ni un mandato de gasto a cargo de los ayuntamientos, pues la atribución de fomento queda expresamente condicionada a su competencia y a su disponibilidad presupuestal.

En consecuencia, no se advierte un impacto presupuestario directo que deba cuantificarse, sin perjuicio de que cada ayuntamiento determine, en el ejercicio de su autonomía y en el marco de sus procesos de programación y presupuestación, los recursos que destine a esta atribución.

De igual forma, el dictamen, que registró 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, precisa que la reforma se alinea con el principio del interés superior de la niñez, con el enfoque de derechos humanos y con la obligación de adoptar medidas progresivas para garantizar el derecho a la salud.

Es congruente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular, contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Salud y bienestar, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades, incluida la promoción de la salud mental, refieren las Comisiones.

Posicionamientos de las diversas fuerzas políticas

La diputada del Grupo Legislativo del Partido Morena y autora de la iniciativa, Ingrid Jeny Calderón Domínguez, expresó que esta modificación tiene un profundo sentido humano y que busca que los ayuntamientos puedan fomentar los espacios para que niñas, niños y adolescentes de grupos vulnerables puedan recibir atención médica, psicológica y acompañamiento emocional. Previamente, destacó que se brinda esperanza a aquellas familias que no cuentan con los recursos económicos para este servicio y que enfrentan esas batallas solas.

Por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Tania María Cruz Mejía indicó que deberá darse atención a la operación de este tipo de centros y que las autoridades municipales, antes de abrir un espacio, tienen que verificar quién atenderá, en qué horario y con qué institución se vinculará cuando se detecte que una niña, niño o adolescente requiera atención especializada.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, subrayó que con esta reforma los Cabildos tendrán respaldo legal para asignar recursos a centros de atención para niñas, niños y adolescentes. Agregó la atención deberá ser integral y anunció que dará seguimiento a que los ayuntamientos hagan las adecuaciones necesarias en los días que consigna el decreto.