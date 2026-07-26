Ruta Recreativa del Ayuntamiento de Xalapa convocó a más de 3 mil personas

Ruta Recreativa del Ayuntamiento de Xalapa convocó a más de 3 mil personas

julio 26, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Más de tres mil personas participaron en la segunda edición de la Ruta Recreativa impulsada por el Ayuntamiento de Xalapa, con el que se promueve el uso de bicicleta y desincentivar el uso del automóvil.

La presidenta municipal de Xalapa, Daniela Griego Ceballos informó que además del cierre de calles como Enríquez y Manuel Ávila Camacho, en el Parque Juárez continúa la Expo Artesanal y la Lotería Xalapeña de la que también participaron varios de los asistentes.

Las calles fueron cerradas de 9 a 13 horas para que las familias pudieran disfrutar de éstas áreas, con el fin de fomentar la convivencia familiar, la actividad física y el uso de los espacios públicos.

Se llevaron a cabo actividades para todas las edades como clases de zumba, cine infantil, ajedrez gigante, futbolito y una expo artesanal, donde se presentó la Lotería Xalapeña.

La alcaldesa refirió que se tuvo una buena convocatoria con más de 3 mil personas registradas en la mañana y reiteró que el principal objetivo es que la ciudadanía disfrute del centro histórico sin la presencia constante de vehículos.

«La idea es que la gente pueda disfrutar los espacios públicos, apropiarnos de la calle. no todo es para los automovilistas. También necesitamos descansar un rato de los autos y que este espacio tan bonito del Centro Histórico pueda disfrutarse sin el peligro de la circulación vehicular», expresó.

De acuerdo ala alcaldesa de Xalapa se prevé realizar la Ruta Creativa una vez al mes, así como llevarlas a otras zonas de la ciudad capital.

Finalmente, añadió que la intención es realizar la Ruta Recreativa una vez al mes y, posteriormente, llevarla a otras zonas de la ciudad.