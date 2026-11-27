Para informar a Veracruz hay que escuchar a sus comunidades: Comunicación Social

Para informar a Veracruz hay que escuchar a sus comunidades: Comunicación Social

noviembre 26, 2026

>Acceso de la prensa a la información y respeta la independencia editorial de los medios.

>Mediante Lenguas Vivas, adaptó 352 materiales en lenguas originarias.

>La voz de las regiones vuelve al aire con Veracruz en La Hora Nacional.

Xalapa, Ver., jueves 26 de noviembre de 2026.- “La información pública debe permitir a la ciudadanía conocer opciones para tomar decisiones y ejercer sus derechos”, afirmó el coordinador general de Comunicación Social, Rodolfo Bouzas Medina, al comparecer ante la Comisión Permanente de Gobernación de la LXVII Legislatura.

En Veracruz, señaló, cumplir esa responsabilidad exige escuchar a las comunidades, facilitar a la prensa el acceso a la información y orientar a la población sobre cómo y dónde solicitar un servicio.

El Coordinador reconoció la labor de las y los periodistas de Veracruz, cuyas preguntas, dijo, “son esenciales para nuestra vida democrática”, para ello la dependencia gestionó 315 entrevistas y organizó 42 conferencias de prensa. Su transmisión en vivo por redes sociales y Radiotelevisión de Veracruz (RTV) permitió a la ciudadanía escuchar de primera mano las preguntas de la prensa y las respuestas de la Gobernadora.

“La apertura a los medios se demuestra con acceso a la información, respeto al derecho a preguntar y respuestas sustentadas”, expresó; con ese criterio, la CGCS facilita el contacto de las y los periodistas con las dependencias responsables de cada tema, con respeto a la línea editorial de cada medio.

“La comunicación se construye desde el territorio”, por ello en 145 municipios, los equipos de la CGCS documentaron 2 mil 240 actos oficiales, entre ellos supervisiones de obra y entregas de vivienda y apoyos sociales.

Los comunicados, las fotografías y las versiones estenográficas permitieron a la prensa y a la ciudadanía consultar los anuncios y dar seguimiento a los compromisos públicos.

La Coordinación también escuchó las necesidades que la población hizo llegar al Gobierno del Estado. Durante el periodo, recibió y canalizó 6 mil 949 reportes y solicitudes ciudadanas a las dependencias responsables de atenderlos.

Durante el Frente Frío 2, trabajó con Protección Civil y las autoridades de 36 municipios para que las familias recibieran información en cada etapa de la emergencia, desde los primeros avisos preventivos hasta los avances en la recuperación de sus localidades.

En la vida cotidiana, explicó, la información es útil cuando una familia conoce a tiempo una convocatoria de becas, sabe dónde recibir atención médica o a quién acudir ante una situación de violencia, con ese propósito, la CGCS y las dependencias estatales desarrollaron mil 428 campañas sobre programas, servicios y medidas preventivas.

El diseño ayudó con el desarrolló 68 campañas visuales y produjo 5 mil 29 piezas gráficas; en la protección de los nombres y símbolos que representan a Veracru obtuvo nueve títulos de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se están en espera de otros nueve más.

Para acercar la información a las comunidades indígenas y rurales, la CGCS adaptó 352 materiales en lenguas originarias mediante la iniciativa Lenguas Vivas, incluidos 70 para radio y perifoneo. La radio indigenista de Zongolica y las comunitarias de Huayacocotla y Teocelo volvieron a transmitir Veracruz en La Hora Nacional.

En redes sociales, las cuentas de las dependencias estatales registraron 293 millones de impactos y 5 millones de interacciones; las publicaciones de la gobernadora Rocío Nahle García alcanzaron, de forma orgánica, 208 millones de impactos y generaron 9 millones de interacciones.

Al referirse a RTV, destacó la independencia informativa del medio público y el espacio que su programación dedica a las voces e historias de las regiones; transmitió mil 140 noticiarios y produjo 49 mil 876 notas informativas. A lo largo de 5 mil 44 horas de televisión y 3 mil 597 de radio, ofreció a sus audiencias noticias, contenidos educativos y expresiones culturales de Veracruz.

Reconoció a las y los colaboradores por el Premio Nacional de Periodismo que obtuvo el documental No saben de mí y por los 11 galardones recibidos en el Festival Pantalla de Cristal 2025. Mención especial que, después de más de cuatro años, RTV recuperó su distintivo de llamada XHGV-TDT, parte de los 46 años de historia de la institución.

“Un mensaje cumple su propósito cuando llega a quien lo necesita, en una lengua que comprende y, sobre todo, por un medio a su alcance”, expresó.