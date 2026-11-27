noviembre 27, 2026

Para hoy, en el noroeste del territorio nacional se encuentra una vaguada polar y la corriente en chorro polar y subtropical, dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato y muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro; además de posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, el frente núm. 8 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar al territorio mexicano; sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país; así como evento de “Norte” con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 km/h durante la mañana en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos de la primera tormenta invernal y la masa de aire ártico que impulsó al frente núm. 8.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 26 de noviembre de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y noroeste) y Guanajuato (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes y Querétaro (centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste y noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (norte y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 26 de noviembre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 26 de noviembre de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 26 de noviembre de 2026:



Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo durante el día: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora (costa).



Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Para este día se prevé cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco a templado. Durante la mañana se prevé presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste y noroeste); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Así como intervalos de chubascos en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 15 a 17 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos en Baja California Sur y sin lluvia en Baja California. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y ambiente frío a muy frío en la sierra norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento del norte y noroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Baja California Sur y el golfo de California; así como oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en Sinaloa (centro y sur); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además de lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío a muy frío en la sierra de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en Sonora y caluroso en Sinaloa. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Sonora, y de dirección variable de 10 a 20 km/h en Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo nublado, con lluvias puntuales intensas y descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco (este y sur), Colima y Michoacán (norte y noroeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Así como posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche, en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este) y Chiapas (norte y este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además de intervalos de chubascos en Guerrero, todas acompañadas de descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas serranas y frío con posibles heladas en zonas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en Guerrero; así como oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además de intervalos de chubascos en Tamaulipas y Tabasco, con posibles descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado, además de densos bancos de niebla y ambiente frío a muy frío en zonas serranas de Veracruz y Tamaulipas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo durante el día, en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Veracruz (sur) y Tabasco, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Tamaulipas.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente templado. Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo durante el día, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).



Mesa del Norte: Cielo nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango (sur), Zacatecas (sur) y Aguascalientes, así como fuertes en San Luis Potosí (oeste, centro y sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además de intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, todas acompañadas de descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla, y muy frío a gélido en zonas altas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región.



Mesa Central: Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Guanajuato (oeste), lluvias muy fuertes en Querétaro (centro y sur) y fuertes en Hidalgo (oeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además de intervalos de chubascos en Puebla, Tlaxcala y Morelos, todas acompañadas de descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente frío, con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Huimanguillo, Tab., 61.0; Coatzacoalcos, Ver., 57.0 y Palenque, Chis., 51.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 37.8; Puerto Ángel, Oax., 36.4; Tapachula, Chis., 35.5; Acapulco, Gro., 34.4; Colima, Col., 33.8; Hermosillo, Son., 31.5; Chetumal, Q. Roo, 31.2; Valladolid, Yuc., 31.2; Loreto, B.C.S., 31.0; Tepic, Nay., 29.9; y Observatorio de Tacubaya, CDMX, 23.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Saltillo, Coah., 3.2; Chihuahua, Chih., 4.2; San Luis Potosí, S.L.P., 7.2; Toluca, Edo. Méx., 7.5; Cd. Victoria, Tamps., 9.0; Durango, Dgo., 9.1; Aeropuerto de la Ciudad de México, 10.0 y Pachuca, Hgo., 10.2.