Avanzan las proyecciones 2026 del Conmas; dirige acciones a favor de grupos vulnerables

septiembre 30, 2026

Xalapa, Ver., 30 de septiembre de 2026.- Con el propósito de presentar las acciones realizadas por el Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas), se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de su Órgano de Gobierno, presidida por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, con la presencia del Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y del Regidor Cuarto y Titular de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional, Lic. Alfonso Osegueda Cruz.

El Director General del Conmas, Lic. Leonardo Ruiz Moreno, dio a conocer que, a través del programa Conmas + Saludable, mediante el cual se distribuyen alimentos como frutas y verduras donadas por locatarios de la Central de Abastos, se brindó asistencia alimentaria a comedores comunitarios, asociaciones civiles, albergues y grupos vulnerables, con un alcance total de 16 mil 89 personas.

En materia de promoción de la salud y bienestar social, mediante jornadas de salud bucal realizadas en coordinación con instituciones académicas y empresas privadas, se atendió a 410 personas de todas las edades, con un total de 2 mil 708 tratamientos aplicados.

En cuanto al desarrollo económico, cultural y la identidad, se realizó la presentación oficial de la Lotería Xalapeña, proyecto impulsado como una herramienta de identidad cultural, educación comunitaria y patrimonio de la capital veracruzana.

También se informó sobre la realización de los eventos Lotería Xalapeña y México Lindo y Querido, que reunieron a artesanas, artesanos y emprendedores locales, así como a diversos colectivos, fortaleciendo las redes comunitarias.

De igual forma, se destacaron los trabajos realizados a favor de las mujeres, encaminados a promover la inclusión, la igualdad y el desarrollo comunitario.

Durante la Sesión, el Director General destacó la organización de la jornada de Lotería Xalapeña en la Casa Hogar del Adulto Mayor “Mariana Sayago”, donde se llevó a cabo la entrega de apoyos de uso cotidiano para este grupo poblacional.

Asimismo, se presentaron y aprobaron por unanimidad los informes de las actividades del Conmas y de la situación financiera, correspondientes a los meses de julio a septiembre.

Estuvieron presentes el Contralor Interno del Ayuntamiento, P. C. A. G. Héctor Martínez Merinos; el representante de la sociedad civil, Dr. Pedro Gómez Vélez, y el Jefe de Unidad del Conmas, Mtro. Mauricio Rodríguez González.