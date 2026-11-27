noviembre 26, 2026

• Diputadas y diputados de las diversas fuerzas políticas y la Comisión de Gobernación expresan su interés en la labor informativa y su repercusión social.

• Da cuenta el titular de la dependencia sobre la estrategia para mantener informada a la población sobre las acciones realizadas durante el segundo año de gobierno.

Xalapa, Ver., 26 de noviembre de 2026.- En cumplimiento del mandato constitucional, la LXVII Legislatura de Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Gobernación, recibió la comparecencia de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de Gobierno del Estado correspondiente al segundo año de la actual administración.

Correspondió a la diputada Dorheny García Cayetano y a los diputados Alejandro Porras Marín y Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presidenta, secretario y vocal de la Comisión respectivamente, conducir este ejercicio de rendición de cuentas y dar el uso de la palabra al titular de la dependencia compareciente, Rodolfo Bouzas Medina.

El funcionario informó de la cobertura de 17 visitas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Veracruz, a la cual sumó casi 700 eventos públicos y privados en los que participó la gobernadora Rocío Nahle García. Hizo mención especial de las 42 conferencias de prensa de la titular del Ejecutivo transmitidas en vivo vía redes sociales y en Radiotelevisión de Veracruz (RTV) y 253 transmisiones en vivo.

Su titular informó que la CGCS realizó la cobertura de dos mil 240 eventos oficiales en 145 municipios, con mil 632 despliegues fotográficos y audiovisuales. Documentó anuncios y supervisiones de obra de infraestructura, entregas de vivienda, de apoyos sociales, avances en salud y educación, así como la atención a comunidades afectadas por las lluvias.

Pormenorizó la elaboración de 206 versiones estenográficas, dos mil 046 comunicados institucionales para dejar constancia de conferencias, discursos y actos oficiales.

El coordinador explicó que la tarea de la dependencia es facilitar a los medios el acceso a información puntual del Gobierno del Estado sin condicionar su trabajo periodístico. “La relación con los medios se sostiene en el respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la diversidad de criterios editoriales. Nuestro trabajo parte de la información que genera el Gobierno del Estado a través de sus dependencias responsables”, precisó.

Aunado a esto, la CGCS ha realizado mil 428 campañas institucionales con las secretarías de Protección Civil, Salud, Seguridad Pública, Gobierno, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Trabajo, Previsión Social y Productividad, Medio Ambiente, Infraestructura y Obras Públicas y Turismo, con recomendaciones de cada temporada, medidas preventivas, servicios y acciones de gobierno, convocatorias, información de interés público, actividades a realizar, programas, festividades y promoción del estado.

Además, llevó adelante más de 108 mil acciones de monitoreo que facilitaron el seguimiento informativo y fueron atendidos 208 eventos de emergencias.

Destacó también la gestión de 87 mil pautas publicitarias en medios impresos, electrónicos y digitales. En materia de comunicación digital, las cuentas institucionales de las dependencias que forman el Gobierno del Estado registraron en las plataformas de Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube un alcance de casi 300 millones de impactos, con más de tres millones de seguidores, 58 mil 500 publicaciones y cinco millones de interacciones.

Añadió que las redes sociales de la gobernadora han alcanzado 208 millones de impactos, con más de un millón 800 mil seguidores, siete mil 700 publicaciones y nueve millones de interacciones. El área de diseño realizó 68 campañas visuales y produjo más de cinco mil piezas gráficas, producción a la que se suman más de mil 300 materiales audiovisuales e infografías.

En materia de inclusión, la CGCS impulsó la traducción y adaptación de materiales informativos, mediante la iniciativa Lenguas Vivas. Preparó y difundió 352 materiales en lenguas originarias, como el totonacú, popoluca, tepehua, tének y náhuatl, en sus variantes de la Huasteca, Centro, Sur y Huayacocotla, así como el ñuju que proviene del otomí, con 273 para redes sociales, nueve para espacios exteriores y 70 para radios y perifoneo. A este esfuerzo se suma la colaboración de la radio indigenista de Zongolica y las radios comunitarias de Huayacocotla y Teocelo.

De acuerdo con Rodolfo Bouzas, los spots radiofónicos institucionales registraron casi cuatro mil impactos. En este ámbito, la dependencia produjo y difundió 52 emisiones de Veracruz en la Hora Nacional, programa que ha sido incluido nuevamente en la programación de Radio Zongolica, Radio Tocelo y Radio Huayacocotla. Asimismo, coordinó entrevistas, cápsulas informativas y materiales sonoros con distintas dependencias e instituciones.

Por último, Radiotelevisión de Veracruz (RTV) reportó cinco mil horas de transmisión, más de tres mil 500 horas radiofónicas, casi 50 mil notas informativas y mil 140 noticieros. RTV obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por el documental No Saben de Mí y once premios en el festival Pantalla de Cristal 2025.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron los diputados y las diputadas Ivonne Selene Durán López (Morena), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM), María Elena Córdova Molina (MC), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI), Montserrat Ortega Ruiz y Héctor Yunes Landa, con cuestionamientos acerca del trabajo de la Coordinación para distribuir información a los pueblos originarios en su lengua materna, acciones de comunicación para sumarse a la atención de las emergencias, garantía de acceso a la información y libertad de prensa a periodistas, Ley de Comunicación Social, requisitos que debe cubrir quien pretenda suscribir un convenio y estrategias para la implementación de campañas.

Acreditación y acceso de periodistas a las conferencias de la gobernadora, detección de contenidos inexactos, utilización de IA para la elaboración de contenidos audiovisuales y protocolo de revisión, filtros para validar que la información sea correcta, diseño y elaboración de espectaculares y relación con temas electorales, incremento salarial del titular de RTV, presupuesto destinado para publicidad en redes sociales y agencias digitales, padrón de medios de comunicación vigente y solicitudes de inscripción rechazadas y criterios para asignar montos por convenios con empresas periodísticas.

Pago por el uso de antenas y repetidoras ubicadas en una localidad del municipio de Las Vigas de Ramírez, aumento del gasto de la CGCS y el destino de cada partida presupuestal, trabajos de la dependencia en los avisos sobre la contingencia registrada en el norte de la entidad, supuesta creación de listado de periodistas críticos, exclusión de medios en asignación de contratos, proveedores a los que se les ha pagado más recursos, existencia de campañas coordinadas contra el gobierno, defensa de logros de administraciones anteriores y precisión de datos publicados sobre becas educativas.

A su vez, las diputadas Montserrat Ortega y Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y el diputado Héctor Yunes Landa preguntaron por los contratos y convenios vigentes, criterios para su asignación y montos correspondientes, presunta suscripción de convenios con medios propiedad de funcionarios, inversión destinada a medios locales, nacionales e internacionales; autonomía de la CGCS para definir campañas y estrategias de comunicación y viabilidad del formato de las conferencias de prensa semanales.

Asimismo, respecto la coordinación con otras instancias gubernamentales y organismos autónomos para atender casos de agresiones contra periodistas, relación con articulistas críticos del gobierno, ampliación presupuestal destinada a redes sociales, recursos invertidos en campañas para prevenir la violencia contra las mujeres, promoción de la igualdad de género y difusión del Segundo Informe de Gobierno.

Las diputadas María Elena Córdova Molina (MC), Estefanía Bastida Cuevas (PVEM) y Sara Inés Palomino Salinas (Morena) cuestionaron sobre la contratación de casas productoras externas a la CGCS y recursos destinados a estos servicios, presunto uso del equipo y personal de RTV para fines políticos particulares, atención a inconformidades de periodistas sobre posibles restricciones de acceso a la información y protocolos para evitar que elementos de seguridad y protección interfieran en la labor periodística.

De igual forma, si los avisos de contingencias y emergencias llegan oportunamente a las comunidades rurales e indígenas, reanudación de la transmisión de La Hora Nacional en radios comunitarias, apoyo para Radio Teocelo por registrar afectaciones en su antena, ampliación de la colaboración con más radiodifusoras comunitarias e impulso a la participación de jóvenes en la producción de contenidos en sus lenguas originarias, verificación de publicaciones imprecisas o falsas y cumplimiento de las atribuciones de RTV como medio público del Estado en la difusión de información institucional.

Al término de las dos rondas de preguntas y sus respectivas respuestas, la diputada Dorheny García Cayetano cedió el uso de la voz a las legisladoras María Elena Córdova Molina, Ana Rosa Valdés Salazar y Montserrat Ortega Ruiz y a los diputados Omar Edmundo Blanco Martínez, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Héctor Yunes Landa, para los mensajes de conclusión.

La comparecencia inició a las 17:09 y finalizó 19:27 horas.