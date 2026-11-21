noviembre 20, 2026

Xalapa, Ver., 20 de noviembre de 2026.- Como resultado de las gestiones de las y los habitantes, el Ayuntamiento de Xalapa, encabezado por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, a través de la Dirección de Obras Públicas, inauguró la pavimentación de la calle Camino Antiguo a Coatepec, en la colonia Emiliano Zapata.

Esta es la obra número 39 de la presente Administración con una inversión de 3.6 millones de pesos.

En el acto estuvieron presentes el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Octava, Mtra. Clarissa Monserrat López Morales; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz.

Durante su mensaje, el Síndico Único reconoció la perseverancia de las y los integrantes del Comité Vecinal, quienes dieron seguimiento a las gestiones necesarias para concretar el proyecto.

Manifestó su satisfacción por acompañar a las familias en la entrega de una obra que, dijo, refleja el compromiso con la ciudadanía y el seguimiento que se dio a la zona mediante recorridos previos y durante su ejecución.

También celebró la participación de las mujeres en los procesos de gestión ciudadana, al destacar su presencia y liderazgo en los encuentros que se realizan durante las jornadas del Día del Pueblo.

En su intervención, el Secretario del Ayuntamiento señaló que la obra pública va más allá de la construcción de calles, pues busca mejorar la calidad de vida de las familias.

Añadió que la visión de desarrollar obras integrales permite contar con infraestructura de mayor durabilidad y destacó la labor de las áreas municipales que participaron en el proyecto, así como la colaboración vecinal.

Al detallar las características de los trabajos, el Director de Obras Públicas, Arq. Manuel Almazán Caudillo, informó que se ejecutaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Precisó que la intervención incluyó más de mil metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, guías podotáctiles, rampas, alumbrado público y un muro de contención. Los trabajos abarcaron el tramo del Camino Antiguo a Coatepec, entre la calle Enrique Rodríguez y su ampliación hasta la calle María Esther Zuno.

En representación de las y los habitantes, el Secretario del Comité de Contraloría Social, C. Jorge Reyes Alarcón, comentó que la inauguración marca la conclusión de un proceso de gestión que comenzó hace más de dos décadas.

Recordó que los trabajos iniciaron el 6 de agosto y agradeció a las autoridades municipales por hacer posible la pavimentación. Asimismo, convocó a las familias a cuidar la nueva infraestructura, en beneficio de toda la comunidad.

Además, asistieron el Director de Alumbrado Público, Ing. Semeí Conde Olivares; el Director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), Mtro. Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares; la Subdirectora de Ejecución y Supervisión de Obra, Ing. Alejandra Alcántara López, y la Subdirectora de Atención a la Sociedad Civil, C. P. Lucero Sayago Aguilar.

Acompañaron la inauguración la Presidenta del Comité de Vecinos, C. Graciela Peña Lima, y el Presidente del Patronato, C. Héctor Vázquez Guzmán.