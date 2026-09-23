Van por más Salas de Lactancia en el Ayuntamiento de Xalapa

septiembre 23, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, explicó que se optó por una «cabina de lactancia» en Palacio Municipal por ser lo más viable y remarcó que cumple con la norma dictada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Detalló que fue la opción más apta para un espacio como el Palacio Municipal, aunque no es la única medida para favorecer la lactancia y contar con un espacio digno para las madres y sus bebés.

«Tienen que tener un lavabo cercano, en este caso no está dentro, pero está cerca porque fue puesta muy cerca del sanitario de las mujeres y estamos viendo lo de un refrigerador, los criterios que se establecen todo se cumple», agregó.

Griego Ceballos agregó que con esta primera acción, se trabaja ya en la colocación de Salas de Lactancia en el DIF municipal, así como en el Instituto Municipal de las Mujeres, dado que se cuenta con el espacios suficiente para ello, a diferencia del ayuntamiento.

«Tenemos un lactario en el DIF que ya se había abierto en administraciones pasadas, se mejoró ahorita y estamos por abrir otro en el Instituto Municipal de las Mujeres».