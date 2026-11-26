Más de 280 kilos de sustancias ilícitas y 412 tragamonedas fueron destruidas este jueves

Más de 280 kilos de sustancias ilícitas y 412 tragamonedas fueron destruidas este jueves

noviembre 26, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Más de 287 kilogramos de narcóticos fueron incinerados y 412 máquinas tragamonedas destruidas este jueves, como parte de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en la entidad veracruzana, en coordinación con la federación.

La gobernadora Rocío Nahle García encabezó este día este evento en las instalaciones de la 26a zona militar, ubicada en El Lencero, con el que impide que estas sustancias y artefactos circulen en las calles y sean un riesgo para la población.

En un comunicado, las autoridades informaron que fueron quemados 283 kilos y 237 gramos de marihuana; 277.48 gramos de cocaína y tres kilos y 514 gramos de metanfetaminas (cristal), mismos que fueron incautados en distintos operativos de cateos coordinados con la Secretaría de la Defensa nacional y la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades destruyeron, además, 412 máquinas, de las conocidas como tragamonedas, decomisadas en varios puntos de la entidad.

Las sustancias fueron confirmadas con pruebas de reactivos previo a su destrucción.