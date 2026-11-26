Congreso de Veracruz amplía por un año licencia de Lisbeth Aurelia Jiménez como magistrada

Congreso de Veracruz amplía por un año licencia de Lisbeth Aurelia Jiménez como magistrada

noviembre 26, 2026

Xalapa, Ver.-El Congreso de Veracruz aprobó ampliar por un año la licencia de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre para separarse temporalmente de su cargo como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mientras continúa al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La solicitud fue presentada ante la Mesa Directiva, presidida por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, debido a que la licencia anterior, autorizada el 8 de diciembre de 2025, estaba próxima a concluir.

En el documento, Jiménez Aguirre pidió que se le concediera un nuevo periodo de 12 meses para mantenerse separada de sus funciones como magistrada, luego de que el mismo 8 de diciembre de 2025 fuera nombrada fiscal general por un periodo de cuatro años.

“Por medio del presente solicito atentamente (…) la autorización de una nueva licencia para separarme temporalmente del cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por el período de un año”, señala el escrito dirigido al Congreso local.

La funcionaria argumentó que la ampliación de la licencia tiene como propósito “dar continuidad al desempeño de las funciones inherentes a la titularidad de la Fiscalía General del Estado”.

Durante la sesión, los diputados aprobaron primero dispensar el trámite reglamentario para evitar que la solicitud fuera turnada a comisiones y pudiera discutirse directamente en el pleno.

“Siendo la solicitud de obvia resolución, pregunto al pleno si es de dispensarse el trámite reglamentario de turno a comisión”, se planteó durante la sesión.

Una vez aprobada la dispensa, la petición fue sometida a consideración de los legisladores y finalmente se autorizó ampliar por un año la licencia de Jiménez Aguirre como magistrada.

Con esta determinación, la titular de la Fiscalía General podrá continuar al frente de la institución durante el periodo autorizado, sin reincorporarse por ahora a sus funciones en el Poder Judicial.