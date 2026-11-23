Sheinbaum reafirma la soberanía nacional durante conmemoración de los 201 años de la Independencia en la Mar

Sheinbaum reafirma la soberanía nacional durante conmemoración de los 201 años de la Independencia en la Mar

noviembre 23, 2026

“Cooperación no significa subordinación”: subraya

Devela billete de Lotería Nacional que inmortaliza el acontecimiento

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En el marco del 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó que el país mantiene una política de respeto, cooperación y entendimiento con el resto del mundo, sin que ello implique subordinación.

Durante la ceremonia realizada en las instalaciones de la Secretaría de Marina (SEMAR), al sur de la Ciudad de México, y acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, la primera mandataria de la nación reconoció a la Marina como una institución fundamental para garantizar la independencia y la soberanía nacional en los mares.

“México tiene derecho a decidir su propio modelo de desarrollo, a aprovechar sus recursos naturales en beneficio de la nación, a fortalecer su industria, la ciencia y su tecnología, a defender su soberanía energética y alimentaria, y a construir bienestar para todas y para todos”, expresó.

A renglón seguido, Sheinbaum Pardo destacó las capacidades tecnológicas y operativas que ha desarrollado la Secretaría de Marina, entre ellas el primer sistema de boyas marinas para mejorar los pronósticos meteorológicos y fortalecer los sistemas de alerta temprana ante huracanes.

También resaltó el desarrollo de aeronaves no tripuladas para tareas de vigilancia y protección civil, así como sistemas de comunicación y radios seguros con tecnología nacional.

En materia de seguridad e infraestructura, reconoció la participación de la dependencia en operativos de protección, el tratamiento del sargazo en el Caribe mexicano, el fortalecimiento de los puertos, las labores de dragado y la vigilancia de las instalaciones portuarias.

Como parte de la conmemoración, previo a su mensaje, la presidenta encabezó la develación del billete de la Lotería Nacional alusivo a esta fecha histórica, acompañada por el secretario de Marina y la directora general de la institución, Olivia Salomón.

El sorteo conmemorativo se realizará el próximo viernes 27 de noviembre y contará con un premio mayor de 17 millones de pesos.