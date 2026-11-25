noviembre 25, 2026

• En su comparecencia ante el Congreso, el responsable del ramo en la entidad da cuenta de las inversiones y los beneficios resultantes de una política agraria responsable y solidaria.

Xalapa, Ver., 25 de noviembre de 2026.- Durante 2026, en Veracruz, el 80 por ciento del presupuesto destinado al campo llegó directamente a las y los productores con beneficios para más de 56 mil mujeres en diversas regiones del estado. Con un destacado impulso a la mecanización del sector agroalimentario, acciones de fomento a la ganadería, la pesca y las sanidades y la optimización de recursos, el estado logró aumentar su eficiencia e impulsar la sostenibilidad y la productividad del sector primario.

Con estos resultados, ante la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, integrada por las diputadas Dulce María Hernández Tepole, presidenta, y Guadalupe Vázquez González, secretaria, y por el legislador Juan Tress Zilli, vocal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, presentó las principales gestiones realizadas durante dicho ejercicio para fomentar la producción de cultivos básicos para la seguridad alimentaria y en materia de innovación productiva y desarrollo rural, planeación y estrategia sectorial, ganadería, apicultura y meliponicultura, pesca y acuicultura.

Durante su presentación, el funcionario aseguró que, en este segundo año de gobierno, la dependencia a su cargo consolidó una estrategia integral para incrementar la productividad, seguridad alimentaria, sustentabilidad de los sistemas productivos y el bienestar de las familias rurales, y destacó que la entidad se reafirmó como el segundo productor nacional de alimentos por su sólida aportación al volumen agrícola, pecuario y pesquero.

En el fomento a la producción de cultivos básicos para la seguridad alimentaria, este gobierno invirtió 30 millones de pesos (mdp) en la adquisición y entrega de 8 mil 500 bultos de granos básicos y dos mil mochilas aspersoras manuales; así como 200 paquetes tecnológicos, cinco lotes de equipo para el cultivo de maíz nativo y equipamiento de siete casas de semillas. Con esto resultaron beneficiadas cuatro mil 750 personas productoras y la cobertura pasó de 42 a 109 municipios atendidos.

Abundó en las inversiones realizadas: 62 mdp para fortalecer los esquemas de sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria; 12 mdp para la restauración de suelos y transición a la agricultura regenerativa; 13 mdp para la adquisición y distribución de cuatro mil 500 paquetes para el control de plagas y enfermedades y mil 120 equipos menores y 8 mdp para las familias afectadas por fenómenos hidrometeorológicos en el norte del estado.

Adicionalmente, para la misma región, 65 mdp destinados a reactivar la actividad pesquera, replantaciones de cultivos estratégicos, apoyos a apicultores, brigadas con equipamiento, tractores, aspersoras, drones, maquinaria pesada y paquetes avícolas.

En agronegocios y comercialización, 15 mdp para fortalecer las capacidades y dar acceso a los mercados a emprendedoras y emprendedores de distintas regiones del estado, y 46 mdp para innovación productiva y desarrollo rural.

El secretario informó también sobre el Proyecto de capacitación y asistencia técnica para el incremento de la producción y buenas prácticas pecuarias, al que, con 47 mdp, este gobierno ofreció capacitación y asistencia técnica en sanidad, nutrición y manejo reproductivo a 48 mil personas productoras, casi seis veces más que el año anterior.

En materia zoosanitaria, se destinó 6 mdp a 62 mil 425 estudios relacionados con brucelosis, mastitis, profilaxis, entre otras enfermedades.

Reportó también las verificaciones realizadas en 34 municipios para el control de la tuberculosis bovina, la inspección de casi 17 mil unidades de producción pecuaria y más de 494 mil cabezas de ganado, en concurrencia con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Comité pecuario.

En cuanto a apicultura y meliponicultura, con 16 mdp, la Sedarpa entregó 550 paquetes de apoyos directos, lo que representa tres mil 210 unidades de equipos e insumos, que beneficiaron a más de mil 600 personas productoras de 98 municipios, junto con capacitación y asistencia técnica.

Para impulsar la pesca y acuicultura, fueron canalizados 92 mdp a 23 mil 110 personas productoras de 136 municipios; para fortalecer el sector, 3.4 mdp a más de seis mil 400 personas y 3.5 mdp para más de ocho mil personas del sector acuícola de más de cien municipios.

El servidor público enfatizó que, durante el segundo trimestre de 2026, las actividades primarias en el estado registraron un incremento significativo, destacando la agricultura y la cría de animales con un alza de casi 13 por ciento.

Añadió que esta eficacia, articulada con el desempeño de otras ramas productivas, impulsó a Veracruz a alcanzar un crecimiento económico anual de 5 por ciento, ubicándose en el tercer lugar nacional, superando el promedio nacional de 2 por ciento.

Participación de diputadas y diputados

Las diputadas Miriam García Guzmán (Morena), Roxana Barragán Hernández (PVEM), María Elena Córdova Molina (MC), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y Montserrat Ortega Ruiz y el diputado Héctor Yunes Landa participaron en la primera ronda con preguntas relacionadas con las acciones para fortalecer la producción del café y la vainilla, alternativas para contribuir a la recuperación de plantíos afectados y la atención a temas fitosanitarios, beneficios del parque vehicular de la dependencia a los productores, atención a las actividades agrícolas de la región norte afectada por las lluvias y canalización de reportes de robos apícolas.

Además, puntos de recolección de envases vacíos para productores de miel, cuantificación de daños a productores del campo por actos ilícitos, combate al coyotaje, mejora de precios y apertura de nuevos mercados para los productos locales, rentabilidad del ingenio San Pedro, casos de gusano barrenador y cómo apoyan a los ganaderos ante esta crisis, vigilancia para evitar el tráfico ilegal de ganado, actos de corrupción dentro de la dependencia en la emisión de permisos, respaldo a pequeños y medianos productores y estrategias para frenar el robo de ganado.

Gastos destinados a comunicación social y al pago de personal, contraste de las cifras reportadas en los padrones, pagos por obras no concluidas y empresas involucradas, corrupción en la Subsecretaría de Ganadería y los avances por las denuncias presentadas, inauguración del rastro regional en Las Choapas, apoyos y presupuesto 2027 para la recuperación de unidades de producción, así como el fideicomiso, aporte de capital y toma de decisiones en el ingenio San Pedro.