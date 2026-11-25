noviembre 25, 2026

La Secretaría de Salud informó que, al 19 de noviembre de 2026, México suma 20 mil 728 casos confirmados de sarampión desde el inicio del brote en 2025. La cifra equivale a 27 enfermos más que en el informe anterior, con corte al 13 de noviembre, cuando se contaban 20,701. Las defunciones se mantuvieron en 50 en ambos reportes.

El informe diario del brote, correspondiente a la Semana Epidemiológica 46, indica que los 32 estados del país han notificado casos, distribuidos en 531 municipios.

Los más afectados siguen siendo los niños pequeños; el grupo de 1 a 4 años acumula 2 mil 833 casos, seguido por el de 5 a 9 años, con 2 mil 460, y el de 25 a 29 años, con 2 mil 286. La tasa de incidencia más alta está en los menores de un año, con 107.46 casos por cada 100,000 habitantes, frente a 33.06 en los de 1 a 4 años y 23.23 en los de 5 a 9.

De Chihuahua a Jalisco

El brote cambió de foco de un año a otro. En 2025 se registraron 6 mil 614 casos, y 4 mil 497 fueron en Chihuahua, es decir, alrededor del 68 %. Jalisco ocupó el segundo lugar con 736 casos y Chiapas el tercero, con 277.

En lo que va de 2026 hay 14 mil 114 casos, más del doble que el año pasado. Jalisco encabeza la lista con 7 mil 539, más de la mitad del total. Le siguen Chiapas, con mil 080, y la Ciudad de México, con mil 033.

Las muertes también se reparten distinto; de las 50 acumuladas en el periodo 2025-2026, distribuidas en 12 estados, Chihuahua concentra 21, todas ocurridas en 2025. En 2026 se han confirmado 23 decesos: Zacatecas encabeza con 8, seguido por Jalisco, la Ciudad de México y Durango, con tres cada uno, Veracruz con dos, y Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tlaxcala con una cada uno.

El informe deja ver que el brote cambió de rostro: de concentrarse en Chihuahua, el estado más golpeado el año pasado, pasó a tener su mayor foco en Jalisco, aunque ya hay casos en todo el país.

México pierde su estatus como país libre de sarampión

El pasado 17 de noviembre de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que México perdió su estatus como país libre de transmisión endémica del sarampión luego de comprobarse que el virus circuló de forma continua durante al menos 12 meses.