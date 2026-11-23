noviembre 23, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Antes de considerar la extradición de Fausto “N”, alias “El Chapo Isidro”, a Estados Unidos, deberá cumplirse el procedimiento legal correspondiente ante las autoridades mexicanas, afirmó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Indicó que antes de considerar la extradición de Fausto “N”, alias “El Chapo Isidro”, a Estados Unidos, deberá cumplirse el procedimiento legal correspondiente ante las autoridades mexicanas, afirmó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Tras su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que las personas detenidas por su presunta relación con actividades delictivas primero deberán enfrentar los procesos de justicia en territorio nacional.

En el caso de Fausto “N”, señalado como presunto líder del cártel de Guasave, existe una orden de extradición a Estados Unidos. Sin embargo, Godoy indicó que antes de concretar cualquier traslado deberá atenderse la situación jurídica que enfrenta en México.

El detenido fue capturado durante un operativo realizado el fin de semana en Guasave, Sinaloa, en el que fallecieron al menos 20 personas, entre ellas cuatro elementos militares.

La FGR informó que presentó ante un juez de control a Fausto “N”, Germán “N” y José “N”, a quienes formuló imputación por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

La imputación fue realizada por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados.

No obstante, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica. Mientras tanto, permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la información oficial, Fausto “N”, Germán “N” y José “N” estarían relacionados con el grupo criminal de los Beltrán Leyva. Su detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación, en un operativo encabezado por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Sigue sin haber denuncias contra Rocha Moya, Adán Augusto y “Andy”

Por otra parte, al ser cuestionada sobre las investigaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, Ernestina Godoy reiteró que hasta el momento no existen denuncias formales en su contra.

En particular, indicó, sobre el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que el gobierno de Estados Unidos continúa sin presentar las pruebas que fueron solicitadas por las autoridades mexicanas, luego de recibirse la petición de detención con fines de extradición.

La fiscal general enfatizó que la institución a su cargo no puede actuar únicamente a partir de señalamientos o versiones sin sustento documental.

Finalizó recordando que la FGR requiere denuncias formales y elementos de prueba para iniciar y sustentar las acciones legales correspondientes.