Realizan velada en el centro de Xalapa para nombrar a las mujeres víctimas de feminicidio en Veracruz

Realizan velada en el centro de Xalapa para nombrar a las mujeres víctimas de feminicidio en Veracruz

noviembre 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (Remufever) realizaron una velada por las víctimas de feminicidio en el estado de Veracruz.

Entre veladoras, los nombres de las 48 víctimas de la entidad y al grito de justicia, conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En un pronunciamiento expusieron que a diez años de haberse emitido en la entidad la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por feminicidio, este delito continúa ocurriendo de forma cotidiana y con niveles crecientes de crueldad.

Tan solo el pasado fin de semana se registraron cuatro feminicidios en el estado: mujeres asesinadas por razones de género en una sociedad patriarcal que aún las concibe como objetos desechables y donde la violencia feminicida parece normalizada, dijeron.

Expusieron que la persistencia de estas agresiones evidencia que una declaratoria de alerta requiere voluntad política real y sinergia institucional más allá de filias partidistas o ideologías.

«A una década de su implementación, predomina el desinterés por evaluar y mejorar los mecanismos existentes, porque no existe una política pública medible enfocada en la prevención ni en desmontar las violencias contra las mujeres tales como el racismo, la exclusión, la discriminación y la violencia política, entre otras que limitan la autonomía femenina en los entornos familiar, comunitario e institucionales».

En el estado de Veracruz, detalleron, el 44.4% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido violencia sexual y el 28% ha enfrentado violencia económica, patrimonial o discriminación a lo largo de su vida (INEGI, ENDIREH 2021).

«A esta crisis se suma el debilitamiento institucional y la falta de acceso a la justicia. Hoy, en las dependencias responsables es escaso el personal con perfiles competentes, ya que se ha priorizando la politización y el maquillaje de cifras sobre la atención efectiva del problema y sus causas de origen».

Agregaron que pese a existir rutas y protocolos establecidos, las víctimas y sus familias enfrentan caminos largos y tortuosos para obtener justicia y reparación del daño, lo que provoca frecuentes desistimientos por el desgaste físico, mental, moral y económico.

«Por otro lado, urge colocar la salud mental en el centro de la discusión pública, dejando de responsabilizar individualmente a las mujeres por su bienestar emocional y reconociendo que estas afectaciones tienen raíces estructurales derivadas de la violencia, la precariedad, la sobrecarga de cuidados y las relaciones violentas».

Ante este panorama, quienes integramos la Red de Mujeres Feministas de Veracruz exigieron a las autoridades estatales poner fin a la simulación y rendir cuentas: Atendiendo de manera integral el mandato de las alertas mediante la entrega de informes públicos, precisos y verificables sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos desde su declaratoria.

Además, presupuesto suficiente y auditable: Revertir los recortes presupuestales, transparentar el ejercicio de los recursos asignados a la prevención y la atención de la violencia de género, y garantizar presupuestos directos y auditables.

Además, profesionalización institucional: Erradicar la designación de perfiles sumisos al poder sin capacidad técnica, asegurando personal especializado y sensible en las instancias de procuración de justicia y atención a víctimas.

Prevención estructural y atención a la salud mental: Implementar políticas públicas medibles que atiendan las causas estructurales de la violencia, garanticen el acceso expedito a la justicia y brinden atención digna en salud mental con perspectiva de género.

Señalaron que la realidad documentada en las estadísticas y en las calles exige fortalecer la organización comunitaria y las redes de acompañamiento entre mujeres, al tiempo que demandamos al Estado cumplir con su obligación irrenunciable de garantizar prevención, atención digna, justicia y reparación integral.

Desde la Remufever reiteraron que sin presupuesto, sin evaluación real y sin voluntad política, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres no pueden funcionar.

«Exigimos garantías plenas para nuestra autonomía y nuestro derecho a una vida libre de violencia», remarcaron.