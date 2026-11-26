Habrá programa de descuentos en regularización de adeudos del predial: José Marcelo Aguilar Montero

Habrá programa de descuentos en regularización de adeudos del predial: José Marcelo Aguilar Montero

noviembre 26, 2026

Redacción/Xalapa. El director de Ingresos del Ayuntamiento de Xalapa, José Marcelo Aguilar Montero, en entrevista para En Contacto, informó sobre el programa de descuentos para regularizar adeudos del impuesto predial y los derechos por el servicio de limpia pública.

Detalló que el programa estará vigente hasta el próximo 18 de diciembre y contempla una condonación del 99 por ciento en multas y del 85 por ciento en recargos.

Explicó que esta estrategia tiene como objetivo reducir la cartera vencida del municipio y brindar facilidades a los contribuyentes para que puedan ponerse al corriente en sus pagos.