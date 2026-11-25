PAN amaga con no participar en elecciones de 2017 si INE no modifica asignación de “pluris”

PAN amaga con no participar en elecciones de 2017 si INE no modifica asignación de “pluris”

noviembre 25, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ricardo Anaya no descartó que el PAN se abstenga de participar en las elecciones federales de 2027, particularmente en la contienda por la Cámara de Diputados, si el Instituto Nacional Electoral (INE) ratifica el próximo lunes los criterios de asignación de diputaciones plurinominales que, a juicio de la oposición, favorecen a Morena y le permiten obtener una representación legislativa superior a los votos que recibió en las urnas.

Anaya Cortés, advirtió que todas las posibilidades están sobre la mesa y anticipó que la dirigencia nacional del partido anunciará las acciones que emprenderá una vez que concluya la sesión del Consejo General del INE, en la que se discutirá la aplicación de la fórmula de distribución de espacios legislativos.

Aunque evitó confirmar que el PAN se retiraría de la contienda electoral del próximo año, reconoció que esa posibilidad forma parte de los escenarios que podrían analizarse si la autoridad electoral mantiene los criterios cuestionados por Acción Nacional.

“Es de tal importancia lo que va a decidir el INE el lunes que todo está sobre la mesa. Será la dirigencia nacional del partido la que el propio lunes fije posición al concluir la sesión del Consejo General y nosotros vamos a acompañar a la dirigencia nacional en cualquier acción”, sostuvo.

Anaya estableció que el PAN reconocerá públicamente al organismo electoral si rectifica y pone fin a lo que calificó como un fraude y un robo derivado de la sobrerrepresentación; sin embargo, advirtió que, de mantenerse la interpretación que beneficia a Morena, considerarán que el árbitro electoral perdió su legitimidad.

“Si ellos deciden volver a regalarle a Morena 19 por ciento de diputados que los ciudadanos no les dieron, para nosotros el INE está muerto y se van a topar con nosotros”, afirmó.

El senador insistió en que su bancada irá “hasta las últimas consecuencias, tope donde tope”, aunque precisó que esperarán a conocer la resolución del lunes antes de anunciar el siguiente paso.

La postura panista provocó una reacción inmediata de Morena.

El coordinador de los senadores de ese partido, Ignacio Mier, cuestionó la posición de Ricardo Anaya y consideró que sus declaraciones pudieron responder al calor del debate político.

Con tono irónico, expresó su confianza en que el legislador panista reconsidere sus planteamientos.

Por su parte, el presidente del Senado, Higinio Martínez, descartó que una eventual decisión del PAN de no participar ponga en riesgo la organización de los comicios de 2027 y aseguró que el proceso electoral está garantizado tanto en el ámbito federal como en el local.

El legislador morenista sostuvo que no existe actualmente ningún elemento que justifique que un partido político se retire de la contienda y consideró que las inconformidades sobre la distribución de las diputaciones tienen cauces institucionales para resolverse.

“Es respetable y será su decisión, pero no hay nada que cambie. La elección va a salir. Está garantizado el proceso electoral del 27”, afirmó.

Martínez defendió los criterios vigentes de asignación de legisladores plurinominales y sostuvo que la fórmula debe considerar los votos obtenidos por cada partido político, incluso cuando los resultados electorales se hayan conseguido mediante una coalición.

Argumentó que las alianzas son mecanismos de participación electoral, pero que para efectos de la representación legislativa deben contabilizarse las preferencias ciudadanas por cada fuerza política.

En ese sentido, rechazó que Morena y sus aliados estén sobrerrepresentados y aseguró que la actual integración de las cámaras responde a la voluntad expresada por los electores.

Añadió que los partidos inconformes pueden recurrir a las instancias jurisdiccionales si consideran incorrecta la interpretación de la autoridad electoral.

El presidente del Senado llamó a las fuerzas políticas a concentrarse en la selección de sus candidatos y recordó que la elección del 7 de junio de 2027 será la que determine la integración de los gobiernos y órganos legislativos.