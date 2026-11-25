AGILIZA SICT REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA–VERACRUZ CON DOS FRENTES DE TRABAJO
noviembre 25, 2026
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Veracruz, agiliza la rehabilitación de la carretera federal 140 Xalapa–Veracruz, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, con dos frentes de trabajo: uno en sentido Veracruz–Xalapa y otro en sentido Xalapa–Veracruz.
Las labores se realizan de domingo a viernes, de 22:00 a 05:00 horas, y consisten en el fresado del pavimento deteriorado y la colocación de una nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de recuperar una superficie de rodamiento más uniforme, así como mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para quienes transitan por esta vía.
La intervención se realiza por carriles; primero se fresa y después se pavimenta el carril intervenido, mientras que el otro permanece abierto al tránsito. El horario nocturno permite avanzar en la rehabilitación con menores afectaciones a la movilidad durante las horas de mayor tránsito en la capital veracruzana.
Al término de cada jornada nocturna, se restablece la circulación habitual para el resto del día. Los trabajos se llevan a cabo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para facilitar el tránsito y reforzar la seguridad en la zona de obra.
La vialidad registra un tránsito diario promedio anual de entre 18 mil 772 y 41 mil 308 vehículos, según el punto de medición, debido a las distintas incorporaciones y salidas a lo largo del recorrido.
El Centro SICT Veracruz exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución, respetar el señalamiento y atender las indicaciones del personal en la zona de trabajo