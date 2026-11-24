Adán Augusto rechaza haber impuesto a empleados y hasta a Taddei al frente del INE

Adán Augusto rechaza haber impuesto a empleados y hasta a Taddei al frente del INE

noviembre 24, 2026

“Absolutamente no”, respondió cuando se le preguntó si tenía las manos metidas en alguna parte de la estructura del organismo electoral

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El senador de Morena y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó categóricamente tener influencia, vínculos políticos o intereses en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), así como haber colocado funcionarios, promovido contratistas o intervenido en la operación administrativa del organismo durante la gestión de Guadalupe Taddei.

“Absolutamente no”, respondió cuando se le preguntó si tenía las manos metidas en alguna parte de la estructura del INE, en medio de los señalamientos sobre una presunta red de corrupción en la contratación de servicios electorales y las versiones que lo relacionan con funcionarios del organismo.

El legislador negó haber enviado contratistas a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y aseguró que nunca tuvo relación con José Alfredo Hernández Casillas, el empresario señalado como uno de los principales beneficiarios de contratos durante la administración de Taddei.

“No, es falso. Jamás”, sostuvo al ser cuestionado sobre si había recomendado proveedores o intermediado para que determinadas empresas obtuvieran contratos en los organismos electorales.

También afirmó que no conoce al contratista a Hernández Casillas, y negó cualquier relación personal o comercial con él. “No lo conozco, pues, ni es mi amigo”, respondió.

López Hernández argumentó que, durante su paso por la Secretaría de Gobernación, la supervisión del manejo administrativo del Instituto Electoral no correspondía a las atribuciones de esa dependencia, por lo que rechazó haber recibido alertas sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios o la operación de intermediarios conocidos como coyotes.

“Además, no era nuestra área el estar pendiente del manejo del Instituto”, señaló.

El senador también rechazó haber impulsado a Jorge Montaño como consejero electoral para mantener influencia sobre las decisiones del Consejo General o controlar la presencia de funcionarios originarios de Tabasco dentro del organismo.

Aseguró que no controla al consejero ni lo promovió para ocupar el cargo. Como explicación de su relación, relató que lo conoció en el Senado, cuando Montaño fue presentado por un legislador priista como aspirante a magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco.

Dijo que posteriormente dejó de tratarlo hasta que fue designado titular de la Fiscalía Electoral en esa entidad y sostuvo que, incluso entonces, la institución tenía autonomía.

Reconoció que ocasionalmente se saludan porque ambos son tabasqueños, pero negó que el funcionario le haya hecho favores.

Asimismo, descartó haber colocado personal en el INE, incluida una funcionaria identificada como Ofelia Sánchez Frías, coordinadora de Seguridad y Protección Civil, cuyo nombre surgió durante los cuestionamientos sobre presuntos vínculos con estructuras penitenciarias y funcionarios relacionados con su trayectoria política.

“Nunca lo he colocado”, insistió al rechazar que haya intervenido en la integración de la plantilla del organismo electoral.

Sobre las denuncias y los videos que han trascendido públicamente en torno a la administración de Guadalupe Taddei, López Hernández consideró que corresponde a las autoridades investigar y determinar si existen responsabilidades.

Señaló que tiene conocimiento de que se han presentado denuncias y pidió esperar el desarrollo de las indagatorias.