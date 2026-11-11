Aprueban Diputados Presupuesto de Egresos 2027; quitan 6 mil mdp al INE para financiar agua en Jalisco

noviembre 10, 2026

La Cámara de Diputados aprobó este lunes con 372 votos a favor y 102 en contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 en lo general. Prevé un gasto de más de 10 billones de pesos, incluye recortes al Instituto Nacional Electoral (INE) tras el escándalo de presunta corrupción de su ex presidenta Guadalupe Taddei y asigna recursos para obras hídricas en Jalisco en medio de la crisis de agua que enfrenta dicha entidad.

Las áreas con mayores recursos públicos asignados serán principalmente los programas del Bienestar, las transferencias a los estados y municipios y el costo financiero de la deuda pública. Mientras tanto, las Secretarías de Anticorrupción y Buen Gobierno, Turismo, de las Mujeres y Economía son las que menos presupuesto tendrán.

A su vez, los diputados aprobaron recortar seis mil millones de pesos al presupuesto del INE, dinero que la Comisión de Presupuesto procedió a redistribuir en diversos ramos de la administración pública centralizada.

El mismo lunes en que comenzó la discusión del Presupuesto de Egresos, trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral realizaron un paro nacional y se manifestaron exigiendo un incremento salarial mayor al 6 por ciento mientras que denunciaron precarización y explotación laboral.

Durante la discusión en el Pleno, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), detalló que 618 millones de pesos del INE se irán a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), lo que catalogó como una medida de carácter electoral.

Téllez Hernández recordó que en el año 2021 el propio INE sancionó al PT con multas superiores a los 100 millones de pesos al determinar que los recursos destinados a los CENDIS fueron desviados y utilizados para operaciones de carácter electoral en lugar de cumplir con sus objetivos educativos. El legislador opositor señaló que la reasignación de recursos provino de una reserva impulsada directamente por la bancada del Partido del Trabajo, aliado de Morena.

Otra parte del dinero recortado al INE irá a la Comisión Nacional de Búsqueda, luego de que inicialmente se propusiera una reducción a su presupuesto del 3.2 por ciento respecto al 2026. Ante los reclamos de colectivos, la Comisión de Presupuesto avaló una reasignación de 300 millones de pesos adicionales que vendrán del organismo electoral.

El resto del dinero recortado se irá en primer lugar al programa La Escuela es Nuestra con tres mil millones de pesos adicionales; mil millones serán para proyectos ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil; 362 millones para la Secretaría de las Mujeres y 6 mil 500 millones de pesos canalizados prioritariamente a obras de infraestructura hidráulica en el estado de Jalisco.

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La fundamentación del dictamen del Presupuesto estuvo a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien sostuvo que el proyecto constituye un instrumento central para consolidar el crecimiento económico y traducir la estabilidad en bienestar para las familias mexicanas.

En su intervención, Gómez Pozos destacó que la propuesta presupuestaria se sustenta en indicadores económicos favorables, citando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.4 por ciento en el segundo trimestre de 2026 y una estimación de crecimiento del 3.7 por ciento anual en septiembre del mismo año, así como cifras récord en empleo formal e inversión extranjera directa.

La legisladora detalló que entre las prioridades del gasto se contemplan más de un billón 25 mil millones de pesos para programas del Bienestar, más de un billón 256 mil millones para educación, más de un billón 105 mil millones para el sector salud, más de un billón 133 mil millones para inversión pública en infraestructura y más de tres billones 48 mil millones de pesos destinados al gasto federalizado para estados y municipios.

A su vez, la diputada María de los Dolores Padierna Luna destacó que el gasto programable en desarrollo social alcanzará la cifra de 5.3 billones de pesos. También enfatizó los incrementos presupuestales destinados a las instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, mientras que el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas afirmó que los niveles de deuda se mantienen en márgenes manejables respecto al PIB.

En contraste, el diputado Armando Tejeda Cid, del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a la mayoría oficialista de confundir el reparto de recursos con la generación de prosperidad sostenible y de recurrir a un endeudamiento irresponsable.

En esa misma línea, el también panista Héctor Saúl Téllez Hernández calificó al Presupuesto como un “presupuesto hipotecario” que compromete el futuro financiero del país.

El legislador de oposición expuso que el proyecto incluye un endeudamiento de 1.7 billones de pesos para 2027, déficit que elevará el saldo histórico de la deuda a 22 billones de pesos, lo que representa el doble de los 10.5 billones acumulados hasta el año 2018.

Así, argumentó que la administración recurre a la contratación desmedida de deuda para seguir pagando intereses. y enfatizó que el dinero destinado al gasto corriente y al servicio de la deuda reduce el margen de inversión pública a tan solo 1.2 billones de pesos, una cifra que consideró raquítica e insuficiente para construir hospitales, reparar carreteras o adquirir medicamentos.

Por su parte, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que el presupuesto carece de planeación, no genera crecimiento económico y se encuentra atado a la continuidad de obras sin rentabilidad.

En medio del debate, Movimiento Ciudadano anunció que votaría a favor del Presupuesto de Egresos debido a la concreción de acuerdos para garantizar fondos de infraestructura hídrica en Jalisco y movilidad en Nuevo León.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, a nombre del partido naranja, dijo que dicha postura no representa un respaldo incondicional al gobierno federal.

“Nuestro voto a favor no significa que estemos de acuerdo en todo el presupuesto ni que hayamos dejado de ser críticos frente a las decisiones del gobierno federal”, sostuvo.

La discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos se llevará a cabo este martes. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Bolaños-Cacho Cué, estimó que se presentarán más de mil reservas.