INE garantiza elecciones de 2027 pese a recorte de 6 mil mdp

noviembre 11, 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que las elecciones federales de 2027 “están garantizadas”, pese al recorte presupuestal de seis mil millones de pesos.

La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, afirmó que el proceso se realizará en julio de 2027 y contará con las condiciones necesarias para su organización.

Durante una conferencia de prensa, los consejeros electorales descartaron que el ajuste financiero afecte la instalación de más de 170 mil casillas en todo el país.

Blanca Cruz aclaró que, a diferencia de la elección judicial de 2025, para el próximo no está contemplada una reducción en el número de centros de votación.

Por su parte, Norma de la Cruz explicó que el presupuesto considera el nuevo tope salarial y elimina recursos para seguros médicos mayores y fondos de retiro.

La consejera Carla Humphrey señaló que las prioridades financieras serán garantizar salarios del personal y cumplir con la organización de las elecciones.

Sobre el personal de los Módulos de Atención Ciudadana, el INE buscará un aumento salarial del seis por ciento, pero descartó garantizar dos salarios mínimos.

Blanca Cruz adelantó que en 2027 solicitarán una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda para atender las necesidades salariales del personal.