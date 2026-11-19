noviembre 19, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.-

Este viernes el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en sesión, designará a los integrantes de las 19 consejerías distritales, informó el delegado en Veracruz, Miguel Ángel García Onofre.

En entrevista, el funcionario electoral señaló que, una vez designados, se instalarán los consejeros distritales federales el próximo 30 de noviembre.

“El día de mañana la sesión extraordinaria será para ratificar y designar en sus cargos a los 228 consejeros y consejeras electorales, propietarios y suplentes que trabajarán en la organización de este proceso en cada uno de los distritos”