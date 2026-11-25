noviembre 25, 2026

La puertorriqueña Jennifer Barreto fue coronada como Miss Universe 2026 durante la final de la 75.ª edición, que se celebró en San Juan, Puerto Rico.

Con este triunfo, Puerto Rico obtuvo su sexta corona en la historia del certamen, mientras “La Barreto” se convirtió en la primera madre en ganar el título.

Fuera de los escenarios de belleza, construyó una trayectoria profesional vinculada a la salud mental y al servicio público, ámbitos que marcaron su labor.

Fátima Bosch entrega la corona y cierra su reinado

La nueva reina recibió la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universe 2025, en una edición que reunió a 116 participantes de distintos territorios.

En su última pasarela como Miss Universe 2025, la mexicana apareció con una banda blanca que llevaba la frase “¡Viva Cristo Rey!”, distintivo de su reinado.

Por parte de México, compitió María Vargas, originaria de Zapopan, Jalisco, quien avanzó al Top 30; no obstante, quedó fuera del grupo de las doce finalistas.