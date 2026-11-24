Diario del papa Francisco revela sus encuentros con el diablo

Diario del papa Francisco revela sus encuentros con el diablo

noviembre 24, 2026

El papa Francisco aseguró haber visto al diablo en tres ocasiones durante su vida, de acuerdo con anotaciones personales recopiladas en un nuevo libro.

Los escritos de Jorge Mario Bergoglio fueron encontrados por el cardenal Víctor Manuel Fernández y forman parte de “El diario personal del papa Francisco”.

El libro, publicado por El Vaticano, reúne agendas, documentos y reflexiones fechados entre 1992 y 2024, y estará disponible en cinco idiomas y 94 países.

En sus anotaciones, describió la primera aparición hace 15 años, cuando observó desde la ventanilla de un automóvil una figura con mirada amenazante.

La segunda experiencia ocurrió cuando era obispo en Buenos Aires; esa vez, relató que huyó mientras rezaba el rosario y pedía protección a la Virgen.

El tercer episodio ocurrió en enero de 2021, cuando aseguró haber escuchado una voz triunfante, la cual afirmaba haber conseguido todo lo que quería.

En aquella ocasión, escribió que abandonó aquel encuentro y atribuyó su liberación a Dios. También explicó que evitaba dialogar con aquellas apariciones.

Entre los documentos recopilados también figura el relato de una visión del infierno, que describió como una experiencia marcada por la seducción pagana.