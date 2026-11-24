noviembre 24, 2026

Una nueva película de “Mi pobre angelito” estaría en desarrollo con el regreso de Macaulay Culkin como Kevin McCallister, informó la revista Variety.

El proyecto contaría con Seth Rogen y Evan Goldberg en la producción del filme, junto con el actor de 46 años, quien también participaría en su desarrollo.

La propuesta surgió del propio Macaulay Culkin y presentaría a Kevin como un padre divorciado o viudo que descuida la relación con su hijo por su trabajo.

En esta historia, el pequeño terminaría fuera de casa y colocaría trampas para impedir que su padre pudiera ingresar, invirtiendo la dinámica original.

El posible regreso ocurre después de que el actor retomara el personaje en un anuncio de McDonald’s, despertando la expectativa entre los seguidores.

No obstante, el director Chris Columbus consideró inviable continuar la saga tras la muerte de Catherine O’Hara, quien interpretó a la madre de Kevin.

Las dos primeras entregas recaudaron cerca de 835 millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtieron en clásicos de la temporada navideña.

La franquicia cuenta con seis películas, aunque las producciones posteriores a las originales no alcanzaron el mismo éxito por la ausencia del elenco original.