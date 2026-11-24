noviembre 24, 2026

Las autoridades federales detuvieron en Sinaloa a Samuel N., identificado como presunto integrante de “Los Mayos” y principal productor de metanfetamina.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma larga, cargadores y diversas cantidades de droga que estaban en posesión del detenido.

Samuel N. era considerado un objetivo prioritario en el estado, debido a su presunta participación en la producción de metanfetamina en Quilá y Eldorado.

Asimismo, es vinculado con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa, aunque su presunta pertenencia deberá ser acreditada mediante investigaciones.

La detención ocurre en medio del fortalecimiento institucional en Sinaloa, anunciado por Omar García Harfuch, luego de la captura de “El Chapo Isidro”.

Como parte de estas acciones, se entregarán más de 150 vehículos, incluidas 90 patrullas para corporaciones estatales y municipales de Culiacán y Mazatlán.

También se dotará a cada corporación de una Unidad Águila con drones de vigilancia y se instalarán 240 puntos de monitoreo en carreteras del estado.