Rehabilita SICT más de 92 mil km de carreteras federales con el “Megabachetón 2026”

Rehabilita SICT más de 92 mil km de carreteras federales con el “Megabachetón 2026”

noviembre 24, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva Medina, dio a conocer que en lo que va del presente año con el programa “Megabachetón 2026” se atendieron 92 mil 643 kilómetros (km) de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

En estas labores se desplegaron 16 mil 847 trabajadores, organizados en 794 cuadrillas, quienes realizaron las obras con el apoyo de cinco mil 226 equipos y maquinaria especializada.

Conservación rutinaria

Al 20 de noviembre de 2026, se reportó un avance de 90 por ciento en obras de conservación rutinaria, que comprende actividades permanentes de limpieza, bacheo, mantenimiento de drenajes y señalamiento.

En este rubro se atendieron 82 mil 125 km y se repararon 69 mil 502 baches en las carreteras federales del país.

La meta es dar mantenimiento a los 45 mil 555 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje en dos etapas, la primera ya concluyó y la segunda está a punto de finalizar.

Conservación periódica

En conservación periódica, orientada a recuperar y preservar las condiciones funcionales de la carpeta asfáltica, así como a prolongar la vida útil de las carreteras y fortalecer la seguridad vial, la SICT informó que se realizaron trabajos de pavimentación en una superficie de 68 millones 281 mil 449 metros cuadrados.

Se atendieron 9 mil 104 km de vías, lo que representa un avance del 78 por ciento.

Cabe resaltar que en los trabajos de conservación periódica también se emplean Trenes Pavimentación, equipos especializados que aceleran las obras y reducen costos; con esta maquinaria se dio mantenimiento a mil 414 km, equivalentes a una superficie de 10 millones 605 mil 727 metros cuadrados.

Con el “Megabachetón 2026”, el Gobierno de México refrenda su compromiso de fortalecer la infraestructura carretera del país para impulsar el bienestar de la población y reducir desigualdades.