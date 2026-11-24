noviembre 23, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la captura de Fausto “N”, alias el “Chapo Isidro”, en Guasave, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció un reforzamiento integral de la seguridad en Sinaloa y advirtió que el poder de los grupos delictivos en la entidad creció durante años por corrupción y omisión de autoridades.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que el Gabinete de Seguridad viajará a Culiacán para encabezar la primera entrega de nuevas unidades, evaluar el panorama local y reunirse con las autoridades estatales.

Operativo en Guasave y balance de seguridad

De acuerdo con los reportes presentados por el Gobierno federal, la Operación Centella en Guasave derivó en la detención de 16 personas vinculadas a la organización de los Beltrán Leyva —entre ellas Fausto “N”, alias el “Chapo Isidro”, identificado como jefe del grupo, así como Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando; José Luis “N”, operador financiero; y Pánfilo “N”, operador logístico— y en el aseguramiento de 28 armas.

⇒ En el enfrentamiento y las acciones derivadas del operativo fallecieron cuatro elementos del Ejército Mexicano y 16 presuntos delincuentes, mientras que la mandataria expresó sus condolencias a las familias de los militares caídos.

García Harfuch explicó que la caída del “Chapo Isidro” se enmarca en el debilitamiento de estructuras criminales tras rupturas entre grupos delictivos en la región. Asimismo, señaló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026 las acciones en Sinaloa han dejado 4 mil 200 detenidos por generar violencia, 7 mil 400 armas de fuego aseguradas, 1.6 millones de cartuchos, 38 mil 400 cargadores, más de 150 toneladas de droga —incluidos mil 300 kilos y 2.3 millones de pastillas de fentanilo— y 2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración inhabilitadas.

Nuevas patrullas, videovigilancia y despliegue federal

Para consolidar la estrategia, García Harfuch informó que se entregarán más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas para la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán, 14 camionetas tácticas blindadas y 10 camionetas blindadas. Además, cada corporación recibirá una Unidad Águila, el Centro Nacional de Inteligencia sumará nuevos equipos de trabajo y se instalarán 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar).

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, precisó que la dependencia mantiene en Sinaloa un despliegue de 3 mil 200 elementos navales, 266 vehículos, 23 motocicletas, 10 buques, 13 embarcaciones, 4 helicópteros, 3 aviones, 2 sistemas aéreos no tripulados y 15 drones. Por su parte, el titular de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, subrayó que la operación buscó debilitar a la cúpula criminal sin dañar a la población ni vulnerar los derechos humanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no se trata de un operativo aislado, sino de una estrategia permanente enfocada en reducir los homicidios dolosos, fortalecer las corporaciones locales, mantener la presencia federal bajo principios de soberanía y cooperación con Estados Unidos en inteligencia, y respaldar las acciones de seguridad con programas de Atención a las Causas para alejar a las juventudes de la violencia.