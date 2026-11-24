noviembre 23, 2026

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La salud mental se consolida como la principal preocupación sanitaria a nivel global. Según el Ipsos Health Service Report 2026, el 48% de las personas consultadas en 32 países la identifica como uno de los principales problemas de salud, por encima del cáncer (40%), el estrés (32%) y la obesidad (25%). La preocupación por la salud mental creció de manera sostenida en los últimos años y ocupa el primer lugar desde 2023.

El estudio también muestra que, aunque el 78% considera que la salud física y la mental son igualmente importantes, existe una diferencia entre ambas en la atención cotidiana: el 75% afirma pensar con frecuencia en su bienestar físico, frente al 63% que lo hace respecto de su bienestar mental.

A estas preocupaciones se suman los desafíos que enfrentan los sistemas sanitarios. A nivel global, el 47% menciona las dificultades de acceso a los tratamientos y los largos tiempos de espera entre los principales problemas, mientras que el 43% señala la falta de personal sanitario. El costo de los tratamientos también aparece como una preocupación relevante, mencionado por el 32% de los encuestados. En este contexto, el 64% considera que su sistema de salud está sobrecargado.

El informe también identifica cambios en la conversación pública sobre los tratamientos para el control del peso y la diabetes. En los 32 países relevados, la mitad de los encuestados conoce medicamentos como Ozempic, Wegovy, Zepbound, Rybelsus o Mounjaro. La notoriedad de estos tratamientos creció respecto de 2025 en los 29 países incluidos en ambas mediciones, y en Argentina aumentó 12 puntos porcentuales.

Entre quienes conocen estos medicamentos, las redes sociales son la principal fuente de información, mencionadas por el 48%, seguidas por los medios tradicionales (40%). Los profesionales de la salud son señalados por el 20%, un dato que pone de relieve la diversidad de canales a través de los cuales circula la información sobre nuevas alternativas terapéuticas.

En Argentina, la salud mental también encabeza las preocupaciones sanitarias y supera al promedio global. El 54% de los encuestados la menciona como uno de los principales problemas de salud, tres puntos porcentuales más que en 2025. El estrés y el consumo problemático de drogas también forman parte de las inquietudes vinculadas con la salud y el bienestar.

En cuanto a la percepción de la atención sanitaria, Argentina obtiene un 53% en el Índice de Percepción de la Calidad de la Atención, por encima del promedio global que se ubica en el 45%. Este índice reúne distintas dimensiones de la experiencia con el sistema de salud, entre ellas la satisfacción, la confianza, el acceso a médicos y farmacias, y la percepción de igualdad en la atención.

Sin embargo, esa evaluación convive con una preocupación marcada por los recursos disponibles: el 42% de los argentinos identifica la falta de inversión como uno de los principales problemas del sistema sanitario, frente al 20% registrado a nivel global. El dato ubica a Argentina entre los países donde esta cuestión tiene mayor peso en la percepción pública.

Esta combinación de percepciones plantea un desafío que trasciende el ámbito estrictamente sanitario. En un contexto en el que la salud mental gana protagonismo, el bienestar también se relaciona con las experiencias cotidianas, la posibilidad de reducir tensiones y el acceso a propuestas que aporten comodidad, disfrute y tranquilidad sin sumar nuevas exigencias.

“Para las marcas, esto supone una oportunidad de comprender el bienestar desde una perspectiva más amplia y relevante para las personas. En sectores como alimentos, tecnología, entretenimiento, finanzas, turismo, movilidad y retail, la contribución puede expresarse en soluciones que simplifiquen tareas, faciliten decisiones, aporten autonomía o mejoren la experiencia cotidiana, sin necesidad de apropiarse artificialmente del territorio de la salud”, concluye Silvina Suarez, Healthcare Head en Ipsos Argentina.

Sobre el estudio

El Ipsos Health Service Report 2026 se realizó entre el 13 de julio y el 7 de agosto de 2026, a partir de una encuesta online a 22.528 adultos de 32 países. En Argentina, la muestra fue de aproximadamente 500 personas. Los resultados reflejan las percepciones de los encuestados y deben interpretarse teniendo en cuenta las características y la representatividad de las muestras de cada país.