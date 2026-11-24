¿Qué llega a Netflix en diciembre? Estas son las series y películas que se estrenan

¿Qué llega a Netflix en diciembre? Estas son las series y películas que se estrenan

noviembre 23, 2026

Netflix presentó su programación de estrenos para diciembre de 2026 en México, con nuevas temporadas de series, películas originales, documentales y transmisiones deportivas en vivo. Entre los títulos anunciados destacan la sexta temporada de Emily en París, el estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, protagonizada por Brad Pitt, y la producción mexicana Secreto millonario: mentir para ganar, conducida por Adela Micha.

La plataforma también incorporará propuestas documentales relacionadas con el arte, la historia y los movimientos sociales, además de películas navideñas y contenidos familiares. El calendario contempla lanzamientos desde el 1 hasta el 28 de diciembre, mientras que dos producciones cinematográficas permanecen sin fecha específica de estreno.

Emily en París y nuevas producciones encabezan los estrenos de series

Una de las principales novedades del catálogo será la sexta temporada de Emily en París, programada para el 24 de diciembre. La historia continuará con su protagonista enfrentando decisiones relacionadas con sus aspiraciones profesionales, sus relaciones personales y la vida que ha construido en la capital francesa.

Otra incorporación será Secreto millonario: mentir para ganar, que llegará el 18 de diciembre. El programa contará con la conducción de Adela Micha y reunirá a 12 celebridades, de las cuales una deberá ocultar que posee un premio económico, mientras las demás intentan identificarla para quedarse con el dinero.

El calendario de series también incluye los siguientes estrenos:

2 de diciembre. El buen jefe, sobre el director de una fábrica italiana de volantes que intenta mantener a flote el negocio familiar y su vida personal.

3 de diciembre. Orgullo y prejuicio, nueva adaptación de la novela centrada en Elizabeth Bennet y el señor Darcy.

4 de diciembre. En diciembre llegaban las brisas, historia de cuatro mujeres de la alta sociedad de Barranquilla que desafían las normas de su entorno.

11 de diciembre. La Ley de Alicia, parte 2, que continúa la reconstrucción profesional y personal de su protagonista.

11 de diciembre. A paso lento e intenso, producción ambientada en el mundo del espectáculo coreano.

15 de diciembre. No necesitan presentación con David Letterman, temporada 7, con entrevistas a Matt Damon, Julia Roberts, Jimmy Kimmel y Alex Honnold.

Imagen cortesía de Netflix: Emily en París

Brad Pitt regresa como Cliff Booth entre las películas de diciembre

En el apartado cinematográfico, Brad Pitt retomará su personaje de Cliff Booth en Las nuevas desventuras de Cliff Booth, cuyo estreno está previsto para el 23 de diciembre. La producción estará dirigida por David Fincher, con guion de Quentin Tarantino, y situará la historia en el Hollywood de 1977.

La programación también contempla Un mal día, comedia protagonizada por Cameron Diaz que llegará el 11 de diciembre. La película sigue a Joy, una madre soltera que enfrenta una jornada complicada mientras intenta cumplir una promesa hecha a su hija.

Entre las películas anunciadas para el mes se encuentran las siguientes:

2 de diciembre. Atrapada en las vacaciones, historia navideña de una mujer atrapada en un bucle temporal.

3 de diciembre. Las locuras de mi novia feminista, comedia romántica basada en una novela.

11 de diciembre. En nombre de otro, relato sobre una confesión criminal que conduce a una investigación más compleja.

11 de diciembre. Viene y va, drama romántico ambientado en el sur de California.

16 de diciembre. Dulce destino, película inspirada en la historia real de Lenore Lindsey y su proyecto de abrir una pastelería.

18 de diciembre. Ray Gunn, historia de un investigador privado involucrado en un caso relacionado con una muerte, extraterrestres y una celebridad.

18 de diciembre. Otras vacaciones desastrosas, comedia sobre un padre que intenta acompañar a sus hijos durante un viaje familiar.

Netflix también anunció Felicidades, una historia sobre una celebración de cumpleaños marcada por conflictos y secretos, así como Misiones cruzadas 2, centrada en una pareja de agentes que busca proteger tesoros culturales de Corea. Ambas películas aparecen como próximos estrenos, todavía sin una fecha determinada.