noviembre 19, 2026

18/11/2026, Changzhou, China .- Con el propósito de fortalecer los vínculos académicos y culturales mediante iniciativas de movilidad estudiantil, enseñanza de idiomas e investigación que amplíen las oportunidades de formación y colaboración entre la Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad de Changzhou, el rector Martín Aguilar Sánchez sostuvo una reunión con la decana de la Facultad de Lenguas Extranjeras de dicha institución, Chen Ying.

Durante el encuentro, el Rector reconoció el papel central que la Facultad de Lenguas Extranjeras ha tenido en la construcción del vínculo entre las dos universidades y cómo esa alianza ha generado proyectos conjuntos.

“Permítanme detenerme en los frutos concretos de este trabajo conjunto con la Facultad de Lenguas Extranjeras. El más visible es, sin duda, el curso “Cultura y Negocios en China”, que se ha realizado durante varios años. Este curso se ha consolidado como un espacio de formación único para quienes buscan comprender la realidad china y tender puentes de cooperación”, expuso.

Resaltó que la cooperación ha permitido fortalecer el diálogo académico en torno a la enseñanza del español y concretar intercambios estudiantiles. Actualmente, mencionó, tres estudiantes de la carrera de Español de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Changzhou realizan una estancia académica en la UV.

“Su presencia es la mejor prueba de que la movilidad estudiantil ya no es un horizonte, sino una realidad cotidiana”, afirmó.

El rector Martín Aguilar Sánchez y la decana de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Changzhou, Chen Ying, analizaron los avances de la colaboración interinstitucional

El rector Martín Aguilar Sánchez y la decana de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Changzhou, Chen Ying, analizaron los avances de la colaboración interinstitucional

Aguilar Sánchez recordó que, en materia de investigación, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH), región Orizaba-Córdoba, representado por el investigador Damián Xotlanihua Flores, formalizó una carta de intención con el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) para impulsar proyectos conjuntos de investigación y enseñanza en cinco áreas prioritarias, entre ellas la interculturalidad.

“Precisamente en el terreno de la interculturalidad, me enorgullece mencionar un fruto muy especial de esta cooperación: la Guía intercultural México-China, coordinada por Celia Cristina Contreras Asturias, Xu Shuo y Esteban Zottele. En ella, varios profesores de la UV y del Instituto de Lenguas Extranjeras escribieron un libro de dos tomos y en dos idiomas, que muestra aspectos relevantes de la cultura de ambos países. Esta obra será presentada en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) el año entrante”, enfatizó.

Asimismo, subrayó la importancia de la lengua como instrumento de acercamiento entre sociedades y culturas, puesto que “el español no es solo una lengua de comunicación, es un puente de civilizaciones” que contribuye a construir relaciones de entendimiento, respeto y cooperación entre México y China.

Por su parte, la decana Chen Ying apuntó la trayectoria de cooperación entre ambas universidades y reconoció el respaldo que la casa de estudios veracruzana ha brindado a su comunidad académica.

La cooperación entre la UV y la Universidad de Changzhou contempla proyectos de investigación y enseñanza en áreas prioritarias, entre ellas la interculturalidad

La cooperación entre la UV y la Universidad de Changzhou contempla proyectos de investigación y enseñanza en áreas prioritarias, entre ellas la interculturalidad

“Esta segunda visita del rector Aguilar Sánchez refleja la solidez de nuestra amistad. Es un ejemplo de lo que pueden lograr dos universidades regionales, una china y una mexicana, para estrechar los lazos entre China y América Latina y ayudarnos a comprender mejor nuestras culturas”, expresó.

Recordó que la Facultad que preside cuenta con más de 40 años de trayectoria y una estructura académica integrada por las áreas de inglés, japonés, español y enseñanza de lenguas extranjeras, además de un Centro de Formación de Posgrado en Traducción e Interpretación.

En ese sentido, señaló particularmente la licenciatura en Español, creada en 2011, y el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), fundado en 2017, desde donde se promueven investigaciones, actividades académicas y vínculos de cooperación con instituciones de América Latina, entre ellas el Centro de Estudios China-Veracruz (Cechiver) de la UV.

“Ambas universidades hemos organizado visitas de docentes y estudiantes, seminarios presenciales y en línea, y programas conjuntos de capacitación. Así, el intercambio se ha vuelto una parte habitual de nuestra colaboración”, indicó.

El rector Martín Aguilar Sánchez impartió la conferencia “Veracruz y China en diálogo” ante estudiantes y docentes de la Universidad de Changzhou

El rector Martín Aguilar Sánchez impartió la conferencia “Veracruz y China en diálogo” ante estudiantes y docentes de la Universidad de Changzhou

Finalmente, mencionó que la amistad entre ambas universidades tiene una larga trayectoria, prueba de ello fue la creación del Instituto Confucio, un espacio importante para aprender chino, participar en actividades culturales y acercarse mutuamente.

“Espero que sigamos tendiendo puentes a través de la educación y estrechando lazos mediante la cultura y que, a pesar de la distancia, la amistad y la cooperación entre nuestras universidades sigan dando cada vez más frutos”, compartió.

Cabe mencionar que, al concluir el encuentro, el rector Martín Aguilar Sánchez presentó la conferencia “Veracruz y China en diálogo”, dirigida a estudiantes y docentes de la Universidad de Changzhou.

Durante su presentación compartió las características, fortalezas y oferta académica de la UV, así como los principales resultados de la colaboración que mantiene con instituciones chinas.