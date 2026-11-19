noviembre 19, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Shenzhen, China.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “muy provechosa” su participación en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), celebrada en Shenzhen, China, donde destacó los acuerdos y avances alcanzados para fortalecer la relación comercial y la cooperación entre ambas naciones.

Antes de abordar el avión de regreso a México, la mandataria aclaró que el país no busca establecer un Tratado de Libre Comercio con China, pero sí ampliar la cooperación bilateral. En ese sentido, adelantó que se contempla la construcción en territorio mexicano de una planta de generación de energía con tecnología de última generación y apoyo del país asiático, proyecto anunciado por la secretaria de Energía, Luz Elena González.

Respecto a su conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, Sheinbaum señaló que las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre los aranceles al acero, aluminio, automóviles y sus derivados registran avances importantes.

La primera mandataria de la nación dejó abierta la posibilidad de concretar un acuerdo bilateral durante un eventual encuentro en Mar-a-Lago, en el marco de la próxima reunión del G20.

“De reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago esperando poder, si es posible, cerrar un acuerdo entre Estados Unidos y México. Está el tema de los aranceles de las 232, en donde vamos muy avanzados”, explicó, aunque aclaró que todavía no pueden darse a conocer los detalles debido a que las conversaciones continúan.

Sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sostuvo que el acuerdo sigue vigente y que su revisión forma parte de los mecanismos establecidos desde su firma por los congresos de los tres países.

Asimismo, destacó la posición estratégica de México en materia comercial con Estados Unidos y la importancia de mantener una relación económica sólida con su principal socio comercial.

Sheinbaum Pardo también explicó que el gobierno estadounidense optó por mantener negociaciones por separado con Canadá y México, particularmente en torno a los aranceles contemplados en la Sección 232, relacionados con vehículos, acero, aluminio y sus derivados.

En cuanto a la próxima edición de la cumbre, que tendrá como sede Vietnam, la mandataria indicó que todavía no tiene definida su asistencia.

“La próxima APEC es en Vietnam. No les puedo decir voy a asistir o no todavía”, puntualizó.

China analiza préstamo de oso panda para Chapultepec

Finalmente, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que México vuelva a contar con un oso panda, Sheinbaum informó que autoridades chinas analizan otorgar un préstamo al país para continuar con la reproducción y conservación de esta especie en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Tras finalizar la conferencia de medios, Sheinbaum y el gabinete que le acompañó a China tomó el avión de regreso a nuestro país, donde llegará al filo de las 3 de la madrugada del viernes, para asistir a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México al desfile conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México.