noviembre 19, 2026

¡No bueno! Lector, lectora querida y como supongo que habrá quien hasta una sobredosis de pastillas de amnesia tuvo, aquí en tu columna favorita, te lo recordamos con pelos y señales.

Aquello fue durante el gobierno del fallecido Fidel Herrera Beltrán, su gobierno recurrió a la famosa bursatilización, para obtener dinero fresco e inmediato que tenía como fin, llenar aquellas hambreadísimas alforjas de los fidelistas, todo a cambio de comprometer ingresos públicos de los años siguientes, tío Fide vendió aquello como la panacea y la respuesta a la vida gozosa y abundante eterna y si que lo fue, solo que no para los veracruzanos, lo fue para los fidelistas y su grey, que aún hoy, siguen gozando de aquellos abundantes recursos.

En fin que para el año 2006, fue que se comprometió la parte estatal de la tenencia vehicular y en junio de 2008, la LXI Legislatura, autorizó mediante el Decreto 255 que se hiciera lo mismo con los ingresos municipales de ese impuesto.

En el Congreso local Veracruzano de entonces, el eterno diputado prurinominal Héctor Yunes Landa, coordinaba la bancada del PRI y presidía la Junta de Coordinación Política, que fue quien cabildeó el decreto, mientras que Carolina Gudiño Corro, presidía la Mesa Directiva, firmó el decreto.

¡Caray! El costo se hizo evidente con los años, cuando desapareció la tenencia federal, las obligaciones siguieron vigentes y se recurrió a las participaciones federales como fuente de pago, la mayor parte de la deuda estaba denominada en UDIS, por lo que su saldo se actualizaba con la inflación, y el financiamiento tenía una sobretasa superior a la que prevalecía en el mercado, una pesadilla del terror.

Y es que según la SEFIPLAN, la operación de 2008 permitió obtener poquito más de 1 mil 208 millones de pesos, el único detalle fue que para julio de 2026, ya se habían pagado 2 mil 573 millones, de los cuales alrededor de 1 mil 837 millones correspondían a intereses.

Pero claro que tuvo que llegar una mujer al gobierno, doña Rocío Nahle, que en julio de 2026 anunció la liquidación de la deuda bursátil municipal, que para entonces ascendía a casi 5 mil mdp, con una aportación de 154 millones, liberando así a 199 ayuntamientos de la retención de sus participaciones federales.

Ese es el saldo político de la decisión impulsada y autorizada por el Congreso en el que Héctor Yunes encabezaba la coordinación política: el dinero se obtuvo en un solo sexenio para enriquecer a unos cuantos y el costo recayó sobre las administraciones municipales durante casi dos décadas, yo me pregunto, con que cara llega el eterno plurinominal, Héctor Yunes con esa mala maña de rebajar la discusión hasta ponerla a la altura de sus argumentos, a darse golpes de pecho… habrase visto ¡Caray!

Pero lo que no bonito es que de manera general, la deuda total del estado pasó de 47 mil 775 millones de pesos en 2024 a 41 mil 811 millones de pesos en 2026, se redujo el número de créditos bancarios de 21 a 16 y se reportaron mejoras en las calificaciones crediticias de Veracruz.

Si había lugar a dudas, como sucedió con don Pepito Lima, ahora Veracruz coordinará el Grupo de Deuda de las 32 entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ¡Ni más ni menos!

Así las cosas aquí en la aldea lector, lectora querida, nos leemos mañana.