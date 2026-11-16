noviembre 16, 2026

Fiebre alta, escalofríos, tos con flema verdosa, amarillenta o con sangre, dificultad para respirar, dolor en el pecho al respirar o toser y fatiga o debilidad generalizada son los síntomas a los que la población debe estar atenta ante una posible neumonía, una infección aguda que inflama los pequeños sacos de aire de uno o ambos pulmones y que puede llenarlos de líquido o material purulento.

El padecimiento se contrae principalmente al inhalar gotas de saliva expulsadas por una persona infectada al toser o estornudar, o por la propagación de bacterias o virus presentes en las vías respiratorias altas.

Para detectarla, el personal de salud realiza una evaluación clínica mediante auscultación pulmonar, que se complementa con radiografías de tórax y, de ser necesario, análisis de laboratorio como biometría hemática y cultivos de esputo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que dispone de un esquema de antibióticos específicos, antivirales, medicamentos broncodilatadores y analgésicos contra la fiebre y el dolor para el tratamiento de los pacientes, además de oxigenoterapia y soporte ventilatorio avanzado en Unidades de Cuidados Intensivos para los casos graves.

Novena causa de muerte: Salud

Una persona que padece la enfermedad y no recibe terapia puede enfrentar complicaciones como insuficiencia respiratoria, acumulación de líquido alrededor de los pulmones o derrame pleural, hasta una infección generalizada en el torrente sanguíneo que pone en riesgo la vida.

La neumonía afecta con mayor gravedad a niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años, así como a personas con diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares o alteraciones del sistema inmunológico. En México, la Secretaría de Salud la ubica como la novena causa de muerte general y la primera por enfermedades infecciosas, con cerca de 15 mil defunciones anuales.

Puede prevenirse con vacunación, principalmente contra el neumococo, la influenza y el COVID-19, así como con higiene de manos, evitar el consumo de tabaco, una buena nutrición y abrigo en épocas de frío.

El IMSS exhortó a la población vulnerable a acudir a la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal, vigente del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027, de forma gratuita, segura y eficaz.