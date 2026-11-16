noviembre 16, 2026

Robert Pattinson fue elegido para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales. “Identidad confirmada”, se lee a través de un video en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga, dirigida por Denis Villeneuve (“Dune”) y todavía sin título, que se espera que se estrene en 2028

La próxima película será además la primera desde que los estudios de Amazon tomaron el control creativo de la franquicia tras adquirir MGM, la empresa matriz de la serie, y después de la retirada de los productores, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado (el papel) de 007 es el mayor honor de mi vida”, dijo Pattinson tras conocer la noticia, según un comunicado difundido por Amazon MGM Studios.

“Decir que este papel es un sueño hecho realidad se quedaría corto. No podría estar más emocionado con esta colaboración y con el trabajo que nos espera con este maravilloso equipo”, agregó el actor.

Con la elección de Pattinson finalizan cinco años de especulación sobre quién tomaría el testigo de Craig, que dio vida al agente desde 2006 con “Casino Royale” y durante cinco películas hasta “No time to die”, en 2021.