PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA PROGRAMA EMERGENTE DE 12 ACCIONES EN 120 DÍAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES EN EL IMSS

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA PROGRAMA EMERGENTE DE 12 ACCIONES EN 120 DÍAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES EN EL IMSS

octubre 27, 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la implementación de un programa emergente de 12 acciones que se implementarán en 120 días en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el objetivo de mejorar la atención a derechohabientes y las condiciones para todas y todos los trabajadores.

“Tiene que ver con el aumento salarial, la contratación, compra de equipos, que ya se venía haciendo, pero se va a fortalecer. Son 12 puntos, 12 acciones muy concretas, que el objetivo es que se lleven a cabo en los próximos 120 días”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Resaltó que estas acciones se suman a los 37 hospitales que han sido inaugurados en los últimos dos años para el fortalecimiento de las tres instituciones de salud y a la contratación de personal que ya se realiza, con la meta de que tanto el personal, como el derechohabiente vean las mejoras que se realizan en el servicio.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que los 12 puntos que serán implementados representan una inversión de 11 mil 745 millones de pesos (mdp), que se lograrán con nuevos esquemas de contratación, optimización de espacios, eliminación de subrogación de servicios y digitalización. Las acciones que se pondrán en marcha son:

Incremento salarial del 8%, el más alto en los últimos 20 años: Se propuso un aumento de 6.8 por ciento y se elevará a ocho por ciento, del cual 4 por ciento será en sueldo base y 4 por ciento en ayuda de renta; esto representa una inversión adicional de 5 mil 229.4 millones de pesos (mdp).



Basificación, entre octubre-noviembre, de 10 mil 939 trabajadores a través de una inversión de 3 mil 140 mdp.



Contratación expedita de 2 mil 500 médicos especialistas en los turnos donde se necesita, con una inversión de 801 mdp. La convocatoria se abre el 3 de noviembre para plazas de difícil cobertura.



Compra de 100 equipos médicos de alta tecnología: llegarán 3 aceleradores lineales nuevos, 4 resonancias magnéticas, 26 tomógrafos de 256 cortes y 67 mastógrafos.



Adquisición expedita, a través de subastas inversas, de 2 mil 917 equipos médicos para cada servicio: mil 81 máquinas de anestesia, 10 arcos en C (rayos X para quirófanos), 20 ultrasonidos, mil 806 monitores de signos vitales rodables. Además 4 mil 756 máquinas se enviarán a mantenimiento correctivo y preventivo. Representa una inversión de 325.5 mdp.



18 mil 16 camillas y camas nuevas en urgencias y hospitalización.



Programa de mantenimiento emergente y permanente de instalaciones: se renovarán 458 sistemas de enfriamiento y aires acondicionados, 213 equipos de lavado, 144 equipos de casas de máquinas y 63 elevadores.



Garantía de insumos en cada piso: se instalarán mil 900 equipos de cómputo para realizar recetas colectivas, con ello se digitalizarán y simplificarán los servicios.



Modernización de almacenes y distribución de medicamentos, eficientar la última milla: ordenamiento y automatización de almacenes.



Programa para abatir el rezago quirúrgico: 31 mil 700 cirugías en jornadas y fines de semana.



Citas de consulta de especialidad sin cierre de agenda por fin de año.



Fortalecimiento de urgencias: contratación de personal, se implementarán 48 módulos de trato digno, se dará información a familiares a través de la app IMSS Digital y habrá más conectividad en salas de espera.

Señaló que en los últimos años el Seguro Social ha tenido un importante crecimiento: se construyeron 20 hospitales entre 2019 y 2026, además de 19 más que están en obra; actualmente hay 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN) en todo el país; 77 salas de hemodinamia, 106 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales; se tienen 2 mil 214 máquinas propias para hemodiálisis con lo que se atiende a 100 mil pacientes; las máquinas de quimioterapia pasaron de 894 a mil 331; de 29 a 33 aceleradores lineales. También se rehabilitaron cerca de 900 quirófanos; se aperturaron turnos de fin de semana en 400 consultorios, siete con turnos nocturnos y a la fecha son 15 mil 688 consultorios.