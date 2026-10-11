Marchan en Xalapa sindicalizados de IMSS e ISSSTE; denuncian falta de medicamentos e insumos

Marchan en Xalapa sindicalizados de IMSS e ISSSTE; denuncian falta de medicamentos e insumos

octubre 11, 2026

Juan David Castilla

Trabajadores y sindicalizados del sector salud, pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), marcharon este domingo 11 de octubre en la ciudad de Xalapa, para exigir un alto al desabasto de insumos médicos, medicamentos y denunciar las deficiencias laborales que persisten en el país.

Las personas se concentraron en las inmediaciones del Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave” y después caminaron sobre la avenida Manuel Ávila Camacho con dirección a Palacio de Gobierno.

Durante la manifestación, Juan José Hernández Domínguez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE (SUTISSSTE), expresó su inconformidad ante la sobrecarga de trabajo y la falta de garantías para el personal médico y de enfermería.

Hernández Domínguez señaló que la problemática en el sector salud no es exclusiva de una administración, sino una constante histórica que afecta tanto a los gobiernos pasados como a los actuales.

Entre las principales demandas del nuevo sindicato destaca la exigencia de abrogar la reforma laboral de 2007, argumentando que desde entonces ningún trabajador del sector puede jubilarse bajo las mismas condiciones de antaño.

“En todo el país existe una inconformidad por el desabastecimiento, por la sobrecarga que están presentando los trabajadores, médicos, enfermeras, etcétera. Lo más importante: de 2007 para acá, ningún trabajador se jubila, ninguno”, enfatizó el líder sindical.

Asimismo, el representante gremial cuestionó las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades gubernamentales respecto al supuesto 99% o 100% de abasto en farmacias y hospitales, calificándolas de insostenibles frente a la realidad que viven a diario los pacientes.

Denunció que la escasez obliga en múltiples ocasiones a suspender cirugías y procedimientos médicos, obligando a las familias a solventar los gastos de su propio bolsillo cuando cuentan con los recursos, o bien, dejando desprotegidos a quienes carecen de capacidad económica.

También exigieron la abrogación de la reforma laboral 2007 que atenta contra las jubilaciones de los trabajadores, pues ninguno de ellos tendría acceso a dicho beneficio desde ese año.

Los trabajadores se concentraron en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada donde alzaron la voz nuevamente para visibilizar su situación.